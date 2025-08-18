Sorin Grindeanu a spus că partidele din coaliție trebuie să învețe să lucreze împreună pentru că e vorba de patru partide plus grupul minorităților, iar regulile de luare a deciziilor trebuie respectate. Acesta a recunoscut că perioada nu e ușoară, dar că, în ciuda tensiunilor, coaliția merge mai departe.

Întrebat dacă va reveni la ședințele cu toți liderii, el a explicat că fiecare partid încearcă să depășească problemele pas cu pas și că e important să existe coordonare. A dat ca exemplu o ordonanță legată de PNRR care urma să fie aprobată rapid, fără discuții, dar până la urmă s-a decis să fie analizată corect în coaliție.

„Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru, pe fiecare palier în parte, mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (..) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate. Mă bucur că la sfârşitul săptămânii trecute s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia, şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă. Am avut mai multe discuţii cu primul-ministru în ultima săptămână, argumentele ţin de buna funcţionarea coaliţiei. Luăm decizii în coaliţie, în momentul în care suntem clarificaţi pe ceea ce înseamnă pachet 2, pachet 3, rectificare, da, mergem înainte”, a explicat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a spus că a avut mai multe discuții cu premierul și că lucrurile merg înainte doar atunci când toți sunt lămuriți pe pachetele de măsuri și pe rectificarea bugetară. Grindeanu a mai afirmat că are încredere că programul de guvernare va fi dus la capăt.

A adăugat că există doar câteva diferențe de opinie pe administrație și fiscalitate, dar în rest PSD e de acord cu toate propunerile premierului. Acesta a reamintit că pentru România e important ca partidele din coaliție să ajungă la un punct de vedere comun.