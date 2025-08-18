Grindeanu: Coaliția trebuie să respecte regulile deciziilor comune
Sorin Grindeanu a spus că partidele din coaliție trebuie să învețe să lucreze împreună pentru că e vorba de patru partide plus grupul minorităților, iar regulile de luare a deciziilor trebuie respectate. Acesta a recunoscut că perioada nu e ușoară, dar că, în ciuda tensiunilor, coaliția merge mai departe.
Întrebat dacă va reveni la ședințele cu toți liderii, el a explicat că fiecare partid încearcă să depășească problemele pas cu pas și că e important să existe coordonare. A dat ca exemplu o ordonanță legată de PNRR care urma să fie aprobată rapid, fără discuții, dar până la urmă s-a decis să fie analizată corect în coaliție.
„Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru, pe fiecare palier în parte, mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (..) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate.
Mă bucur că la sfârşitul săptămânii trecute s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia, şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă.
Am avut mai multe discuţii cu primul-ministru în ultima săptămână, argumentele ţin de buna funcţionarea coaliţiei. Luăm decizii în coaliţie, în momentul în care suntem clarificaţi pe ceea ce înseamnă pachet 2, pachet 3, rectificare, da, mergem înainte”, a explicat Grindeanu.
Grindeanu: Avem mici diferențe pe administrație și fiscalitate, dar PSD susține propunerile premierului
Liderul interimar al PSD a spus că a avut mai multe discuții cu premierul și că lucrurile merg înainte doar atunci când toți sunt lămuriți pe pachetele de măsuri și pe rectificarea bugetară. Grindeanu a mai afirmat că are încredere că programul de guvernare va fi dus la capăt.
A adăugat că există doar câteva diferențe de opinie pe administrație și fiscalitate, dar în rest PSD e de acord cu toate propunerile premierului. Acesta a reamintit că pentru România e important ca partidele din coaliție să ajungă la un punct de vedere comun.
„Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun sfârşit. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm. Nu e o perioadă simplă. (…) Coaliţia merge înainte, fiindcă n-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie.
Mergem înainte pe toate lucrurile care ţin de Pachetul 2, avem propuneri legate de relansare, doar că în acest moment există anumite abordări pe care noi le-am decis legate de deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare.
Şi am spus că da. Suntem de acord cu tot ceea ce a propus primul ministru vizavi de toate legile aflate în dezbatere, cu nuanţe pe două capitole, pe administraţie şi pe măsuri fiscale. În rest, n-avem niciun fel de probleme. Eu cred că pentru România e important într-un final să fim de acord, dacă ajungem la un punct de vedere comun, pe aceste nuanţe, pe administraţie şi pe fiscal.”