În urma integrării, UniCredit dispune în prezent de o rețea extinsă, compusă din circa 300 de sucursale și aproximativ 900 de ATM-uri, iar echipa totală numără peste 4.800 de angajați, consolidându-și astfel capacitatea de acoperire tuturor zonelor din România.

Tranzacția a constat în achiziția a 90,1% din pachetul de acțiuni al Alpha Bank România, preluat de la Alpha International Holdings, printr-un schimb ce a implicat un pachet de aproape 10% din capitalul UniCredit România și o sumă în numerar de circa 255 milioane euro. Procesul de absorbție este finalizat din data de 15 august 2025, după ce anterior, din 4 noiembrie 2024, Alpha Bank devenise parte a Grupului UniCredit.

Pe plan regional, acest pas marchează o consolidare importantă pentru UniCredit, care devine astfel a treia forță bancară din România, după active, cu o prezență semnificativă în sectoarele corporate și retail – un rezultat al fuziunii celor două entități complementare.

“Prin finalizarea fuziunii devenim o bancă mai puternică şi mai bine poziţionată pentru viitor. Ne-am bucurat că a existat o energie foarte bună între echipele noastre încă de la început şi ne-am completat reciproc, reuşind să devenim o singură bancă în numai nouă luni. Clienţii Alpha Bank România, cărora le urez bun venit în UniCredit, se vor bucura de o experienţă financiară îmbunătăţită, o reţea extinsă de sucursale şi bancomate, şi tehnologie bancară de ultimă generaţie”, a declarat, în comunicatul citat, Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

Pe lângă cifrele impresionante, fuziunea promite clienților o experiență îmbunătățită, folosind tehnologie modernă și acces facil la o gamă largă de soluții financiare, iar pentru angajați, reprezintă o oportunitate de dezvoltare într-un grup bancar dinamic și bine poziționat în Europa Centrală și de Est.

Fuziunea dintre UniCredit și Alpha Bank România nu are doar o dimensiune financiară, ci și una strategică. Consolidarea portofoliului de clienți și extinderea infrastructurii bancare vin într-un moment în care piața bancară locală este extrem de competitivă, cu presiuni din partea digitalizării și a noilor reglementări europene.

Prin această mutare, UniCredit își consolidează statutul de jucător de top, cu o ofertă diversificată care acoperă atât nevoile companiilor mari, cât și pe cele ale întreprinderilor mici și mijlocii sau ale persoanelor fizice.

Mai mult, experții din domeniul financiar estimează că această fuziune ar putea influența și modul în care alte bănci vor aborda strategiile lor pe termen mediu. Posibile repoziționări pe piață, noi parteneriate și intensificarea competiției pentru atragerea clienților sunt scenarii tot mai probabile.