Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a precizat vineri că, în calitate de coordonator pentru reforme și investiții în cadrul Componentului 15 – Educație al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionează 17 investiții și 7 reforme, cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde de euro pentru perioada 2021–2026.

Instituția a arătat, pe baza unei analize realizate în acest an împreună cu MIPE și reprezentanții Comisiei Europene, că, dacă proiectele s-ar fi derulat fără renegociere, țintele și jaloanele cu risc de neîndeplinire până la 31 august 2026 ar fi putut genera penalizări totale de aproximativ 1,7 miliarde de euro.

Ca urmare a renegocierii realizate în acest an între Guvernul României și Comisia Europeană, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi finalizate până la 31 august 2026. Astfel, MEC și-a redus penalizarea estimată de la aproximativ 1,7 miliarde de euro la 718 milioane de euro, a precizat sursa citată.

”Aşadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată şi absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanţare alternative. Spre exemplu, pentru investiţia 15 – Şcoala ONLINE, investiţie finanţată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanţare, de această dată finanţare nerambursabilă prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, au explicat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Joi, pe 14 august, Guvernul a realizat un pas semnificativ în reorganizarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce a convenit cu Comisia Europeană asupra unei structuri revizuite a acestuia.

Noua alocare financiară totalizează 21,62 miliarde de euro, dintre care 13,56 miliarde reprezintă granturi nerambursabile, asigurate integral, iar 8,06 miliarde sunt împrumuturi ajustate pentru a nu exercita o presiune suplimentară asupra deficitului bugetar.

O modificare importantă vizează creșterea transparenței în monitorizarea investițiilor: începând din septembrie, autoritățile vor pune la dispoziția publicului un tablou de bord online, care va permite cetățenilor să urmărească progresul fiecărui proiect rămas în cadrul programului.

”Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privința împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar”, arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Executivul a evaluat, de asemenea, un pachet de măsuri care modifică profund modalitatea de implementare a proiectelor. Printre acestea se regăsesc eliminarea inițiativelor care nu au primit ordin de începere a lucrărilor și suspendarea proiectelor aflate la un stadiu de execuție fizică sub 30%, având în vedere riscul ridicat ca acestea să nu fie finalizate.