Guvernul a făcut un pas important în direcția reorganizării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce a ajuns la un acord preliminar cu Comisia Europeană privind modificarea structurii acestuia.

Noua împărțire financiară prevede un total de 21,62 miliarde de euro, dintre care 13,56 miliarde reprezintă granturi nerambursabile – sumă securizată integral – și 8,06 miliarde euro sub formă de împrumuturi, ajustate astfel încât să nu apese suplimentar asupra deficitului bugetar.

Una dintre schimbările notabile vizează transparența monitorizării investițiilor. Din septembrie, autoritățile vor lansa un tablou de bord public, menit să ofere cetățenilor acces la informații despre stadiul fiecărui proiect rămas în program.

”Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privința împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar”, arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Executivul a analizat, totodată, un set de măsuri care schimbă radical modul de implementare. Printre acestea, se numără eliminarea proiectelor care nu au ordin de începere a lucrărilor și suspendarea celor aflate într-un stadiu fizic de execuție sub 30%, din cauza riscului ridicat de nefinalizare.

Eforturile vor fi concentrate pe inițiativele deja avansate, în timp ce pentru proiectele oprite temporar se vor căuta surse alternative de finanțare.

Guvernul subliniază că nu este vorba despre renunțări definitive, ci despre o reașezare a priorităților, pentru ca obiectivele asumate cu Bruxelles-ul să fie îndeplinite în termen.

”Aceste decizii nu presupun abandonarea definitivă a proiectelor aflate în stadii incipiente, ci o reașezare a priorităților și o analiză ulterioară privind identificarea fondurilor din alte surse pentru a putea continua acele proiecte care, în prezent, sunt suspendate. Măsura urmărește asigurarea unor rezultate concrete și un impact pozitiv în termenele asumate cu Comisia Europeană”, mai spune ministerul.

Versiunea renegociată a PNRR ar urma să primească undă verde din partea Comisiei Europene în septembrie, iar validarea finală de către ECOFIN este programată pentru 20 octombrie 2025. Până atunci, memorandumul adoptat oferă un cadru de certitudine, marcând un punct de tranziție în modul în care România își gestionează resursele europene.