Premierul României, Ilie Bolojan, le-a transmis aseară colegilor din Asociația Municipiilor din România că țara nu mai are bani pentru toate proiectele de investiții semnate în ultimii ani. El a spus că doar în PNRR s-a depășit cu aproape 20 de miliarde de euro suma disponibilă și că, pe lângă acestea, mai există și alte programe de finanțare – cum sunt Anghel Saligny, CNI, Transporturi și Sănătate – care adaugă presiune pe buget.

Bolojan a explicat că, la cererea Comisiei Europene, România va trebui să rezilieze toate contractele la care nu au început lucrările. Dacă nu se fac aceste tăieri, situația financiară se va agrava. O parte dintre proiectele din PNRR nu mai pot primi bani pentru că nu mai există aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, iar unele licitații sau lucrări au probleme.

Pe „Valul Renovării”, de exemplu, sunt contracte de 32 de miliarde de lei, din care 11 miliarde reprezintă sume contractate peste limita disponibilă. Proiectele fără contracte de lucrări semnate – în valoare de peste 5 miliarde de lei – vor fi anulate, deoarece au existat trei ani la dispoziție pentru a fi demarate.

El a mai spus că proiectele deja începute, aflate la peste 30% progres, vor fi continuate și finanțate chiar dacă nu mai sunt în PNRR. Cele sub 30% vor fi analizate și, dacă pot fi finalizate până anul viitor și nu au probleme, vor primi finanțare. Decizia finală se va lua printr-un memorandum în guvern.

Premierul a precizat că pentru a asigura aceste sume va fi nevoie de reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și amânarea unor investiții din alte domenii. Situația este cunoscută din iulie, după discuțiile cu Comisia Europeană, și a fost prezentată atât în ședința de guvern, cât și în cea de coaliție.

El a avertizat că, fără aceste măsuri, în toamnă România ar putea ajunge în incapacitate de plată și nu ar mai exista bani nici pentru proiectele deja începute. A adăugat că, având în vedere cât de grea e situația, va fi o ușurare pentru el când nu va mai fi premier, dar că, până atunci, va face ceea ce consideră necesar pentru țară.

„Bună seara, stimați colegi! Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări: România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația. O bună parte din contractele inițial cuprinse în PNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorita deficitului enorm și a problemelor proiectelor ( licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.) Pe Valul Renovării sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezinta puțin peste 5 miliarde lei. Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern. Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție. Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute. Având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România.”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) cere Guvernului Bolojan să oprească imediat planul de reducere cu 20% a personalului din administrația centrală. Sindicatul spune că, dacă nu primește un răspuns clar până pe 22 august, va organiza proteste mari.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca instituțiile din subordinea Guvernului Bolojan – cum sunt ANAP, ANAD, DLAF, INS, IICCMER, INSHR, RADEF și Secretariatul General al Guvernului – să facă, într-o săptămână, listele cu angajații care urmează să fie concediați. FNSA consideră că măsura este pripită, fără bază solidă și fără consultare, iar asta ar putea afecta funcționarea statului și ar lăsa mii de familii fără venituri.

Nemulțumirea vine după ce premierul a accelerat un plan de reorganizare programat inițial pentru 2024. Așa-numitul „Pachet 2 de reforme” al Ministerului Dezvoltării include peste 6.000 de posturi vizate, criterii mai stricte pentru evaluare și reguli noi pentru ocuparea funcțiilor publice.

FNSA cere Guvernului ca până la 22 august să prezinte:

o analiză a efectelor economice, sociale și administrative ale concedierilor;

criteriile clare după care se aleg posturile eliminate;

planul complet de reorganizare, care să asigure că serviciile pentru cetățeni nu sunt afectate;

măsuri pentru sprijinirea angajaților, cum ar fi recalificarea sau mutarea pe alte posturi;

un calendar clar al reformei, cu consultarea sindicatelor pe parcurs.

FNSA invită și alte sindicate din sectorul public să se alăture și să formeze un front comun împotriva acestor măsuri, pe care le consideră abuzive.

„Nu putem accepta ca reforma administrației să fie redusă la o listă făcută în grabă, fără criterii clare. Reducerile arbitrare blochează serviciile publice, afectează cetățenii și aruncă zeci de mii de oameni în șomaj. Solicităm întâlnire de urgență cu Guvernul și așteptăm un plan fundamentat până în 22 august. În lipsa acestuia, FNSA este pregătită să treacă la acțiuni de protest”, spune președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri s-au întâlnit cu primarii de comune pentru a discuta despre:

reforma administrației locale;

cum se vor finanța proiectele în perioada următoare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus proiectele la care lucrările au început deja vor primi în continuare bani (inclusiv cele din PNRR). Proiectele la care lucrările nu au început încă nu vor mai primi finanțare din PNRR.

„Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis şantiere, vor merge mai departe. Informaţia că PNRR se opreşte este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanţare din PNRR”, a explicat oficialul român.

Guvernul vrea să:

reducă cheltuielile prin tăierea unor posturi și reorganizarea primăriilor;

reforma taxele pe proprietate;

extindă digitalizarea în primării pentru a lucra mai eficient;

prioritizeze investițiile și să le finanțeze treptat.

Se ia în calcul ca, între 2026-2028, unele investiții să fie finanțate și prin împrumuturi pe care le pot lua antreprenorii. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, cu participarea premierului, vicepremierului și mai multor miniștri.