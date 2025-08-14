Conform unor surse politice, Guvernul ar urma să adopte în scurt timp o hotărâre prin care să îi fie alocată fostului președinte Traian Băsescu o nouă vilă de protocol din patrimoniul RA-APPS. Totuși, Băsescu nu ar fi de acord cu imobilul propus și intenționează să discute detaliile cu premierul Ilie Bolojan.

Conform unor surse, vila propusă se află pe strada Emile Zola nr. 2A, în cartierul Dorobanți, în apropierea sediului Televiziunii Române, și a fost deținută anterior de fostul demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil. În prezent, imobilul este liber, după ce foștii locatari au fost evacuați la cererea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Potrivit acelorași surse, Traian Băsescu nu ar fi interesat de această locuință, motivând că se află prea departe de biroul său actual. Săptămâna trecută, fostul președinte a transmis oficial Secretariatului General al Guvernului solicitarea pentru atribuirea unei locuințe de protocol, ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 1 iulie 2025, care i-a restabilit drepturile prevăzute de Legea nr. 406/2001.

Șeful Executivului intenționează să poarte discuții directe cu Băsescu pentru a clarifica detaliile. Un proiect anterior, prin care i-ar fi fost atribuit un alt imobil din administrarea RA-APPS, nu a fost aprobat în ședința de guvern de săptămâna trecută, însă va fi reluat ulterior.

Întrebat pe marginea acestui subiect, premierul Ilie Bolojan a confirmat că Guvernul se va pronunța în curând. El a precizat că situația privind casa de protocol solicitată de fostul președinte Traian Băsescu va fi soluționată săptămâna viitoare, respectând prevederile legale în vigoare.

„Săptămâna viitoare (n.r. săptămâna aceasta) vom tranșa această problemă în așa fel încât să respectăm prevederile legii”, a declarat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că problema locuinței de protocol solicitate de fostul președinte Traian Băsescu va fi soluționată săptămâna viitoare, respectând prevederile legale în vigoare. Tensiunile legate de imobilul folosit de Băsescu în calitate de fost șef de stat au fost readuse în discuție după deciziile recente ale Curții Constituționale privind drepturile foștilor președinți.

În ceea ce îl privește pe fostul președinte Klaus Iohannis, premierul a clarificat că nu există în prezent o locuință de protocol oficial atribuită acestuia. De asemenea, spațiul menționat anterior, folosit în anii ’90 ca sediu al PNL, nu mai este utilizat de Iohannis. Bolojan a precizat că se va informa suplimentar pentru a clarifica definitiv această situație.

„Nu ştiu ca în momentul de faţă preşedintele Iohannis să aibă repartizată o locuinţă exactă, dar o să mă interesez. (…) Spaţiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii 90 şi după aceea, nu este în folosinţa fostului preşedinte Iohannis”, a spus premierul în cadrul unei apariții televizate.

Situația locuinței lui Traian Băsescu a fost influențată de o decizie semnificativă a Curții Constituționale a României, care a constatat că o lege ce retrăgea beneficiile foștilor președinți implicați în colaborarea cu Securitatea era neconstituțională. Ca urmare a acestei hotărâri, Băsescu are acum posibilitatea să-și recupereze o parte dintre drepturile pierdute, inclusiv accesul la locuința de protocol. Mai multe puteți citi aici.