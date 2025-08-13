Aceste probleme au apărut în urma unor decizii luate fie pentru câștig electoral, fie fără o analiză atentă a efectelor, ceea ce a afectat funcționarea eficientă a mai multor sectoare, inclusiv a educației.

Șeful Guvernului a evidențiat că, în timp ce au fost acordate numeroase derogări, au fost reduse normele didactice, micșorat numărul de elevi în clase și majorate salariile, sistemul de învățământ nu a înregistrat o îmbunătățire globală. A atras atenția asupra diferenței mari între notele obținute de elevi la clasă și cele de la examenele naționale, ceea ce indică, pe lângă greșelile decidenților politici, și o problemă de responsabilitate din partea unor cadre didactice.

„Statul român, așa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. (…) N-am văzut, din păcate, o îmbunătățire globală a sistemului învățământ”, a declarat Bolojan.

În privința măsurilor adoptate, premierul a explicat că aproximativ 30.000 de ore suplimentare plătite la oră au fost redistribuite prin creșterea normei didactice cu două ore, fără reducerea salariilor, dar cu o creștere a volumului de muncă. De asemenea, a fost propusă comasarea unor școli, astfel încât să se concentreze un număr mai mare de elevi, cu respectarea specificului zonelor rurale.

„Și vedem, în afară de greșelile decidenților politici, că în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă pe care un elev o primește, foarte bună, de altfel, și nota la examenele care se dau, bacalaureat sau capacitate, este o diferență foarte mare și înseamnă că este și o problemă care ține de responsabilitatea multor profesori”, a mai spus premierul.

Bolojan a anunțat și modificări majore în sistemul de burse, arătând că, din motive financiare, a fost întrerupt pachetul de burse acordate pe scară largă elevilor. Dacă în 2021 bugetul total pentru burse era de 188 de milioane de lei, în trei ani s-a ajuns la 4,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de la 40 de milioane de euro la aproape 1 miliard de euro, sumă pe care statul nu o mai poate susține.

„Cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am, practic, distribuit, o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect și cinstit, că se muncește ceva mai mult la clasă cu aceeași bani. Aceasta este realitatea. În același timp, de exemplu, am propus niște formule care să mai comaseze școlile, în așa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulți elevi, dar ținând cont și de realitățile care sunt în zona rurală”, a mai spus premierul.

Premierul a subliniat că sectorul educației nu a suferit afectări salariale directe similare celor din administrația publică locală și centrală, unde sporurile au fost reduse și s-au aplicat diminuări de personal.

„Am fost nevoiți, cu toată impopularitatea, să întrerupem pachetul de burse care au fost acordate în masă elevilor (…). Gândiți-vă că în 2021 am avut 188 de milioane de lei tot anul burse, iar în trei ani de zile după aceea am ajuns la 4,7 miliarde de lei (…), deci gândiți-vă că de la 40 de milioane de euro am ajuns la aproape 1 miliard de euro, ceea ce nu este suportabil și efectiv a trebuit să luăm aceste măsuri de corecție”, a completat Bolojan.

În opinia sa, schimbarea persoanelor din funcții de conducere, fie ministrul Educației, fie premierul, nu ar rezolva problemele reale, deoarece România nu mai are resurse financiare pentru a continua în același mod, iar corecțiile sunt inevitabile.