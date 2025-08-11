Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că problema locuinței de protocol solicitate de fostul președinte Traian Băsescu va fi tranșată săptămâna viitoare, urmând să fie respectate prevederile legale în vigoare. Situația tensionată a imobilului folosit de Băsescu în calitate de fost șef de stat a fost adusă în discuție în contextul unor decizii recente ale Curții Constituționale privind drepturile foștilor președinți.

În ceea ce privește locuința de protocol atribuită fostului președinte Klaus Iohannis, premierul a clarificat că nu există în acest moment o locuință desemnată oficial în numele său. De asemenea, a precizat că spațiul menționat anterior, care a fost sediul PNL în anii ’90, nu este folosit în prezent de acesta. Premierul a declarat că se va informa suplimentar pentru a lămuri această situație.

„Nu ştiu ca în momentul de faţă preşedintele Iohannis să aibă repartizată o locuinţă exactă, dar o să mă interesez. (…) Spaţiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii 90 şi după aceea, nu este în folosinţa fostului preşedinte Iohannis”, a spus premierul în cadrul unei apariții televizate.

Situația locuinței lui Traian Băsescu a fost influențată de o decizie importantă a Curții Constituționale a României, care a declarat neconstituțională o lege ce retrăgea beneficiile foștilor șefi de stat ce au colaborat cu Securitatea. Această hotărâre redeschide drumul pentru ca Băsescu să-și recupereze anumite drepturi pierdute, inclusiv accesul la locuința de protocol.

Fostul președinte a contestat printr-un proces administrativ decizia Serviciului de Protecție și Pază (SPP) de a-i solicita eliberarea imobilului situat pe strada Gogol, invocând excepția de neconstituționalitate. Astfel, conflictul juridic a intrat într-o nouă etapă, iar Guvernul a fost pus în poziția de a găsi o soluție conformă cu legislația în vigoare.

„Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii”, a spus Ilie Bolojan duminică seară.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că autoritățile vor respecta întocmai legea în soluționarea acestei probleme și că săptămâna viitoare va fi luată o decizie clară. Aceasta vine într-un context în care drepturile foștilor președinți și condițiile acordate acestora sunt dezbătute intens, atât în plan politic, cât și în spațiul public.

De asemenea, Guvernul va continua să analizeze situația locuințelor de protocol, ținând cont de sentințele judecătorești existente și de prevederile legislative, evitând astfel eventuale conflicte juridice suplimentare.

Întrebat despre legislația din România, care a permis unui fost colaborator al Securității să ajungă în funcția de președinte, premierul a recunoscut că în ultimele trei decenii au existat multe deficiențe în funcționarea instituțiilor, însă a punctat necesitatea respectării legilor și deciziilor judecătorești.

„Aici este evident că în ultimii 30 de ani era loc de mai bine în foarte multe domenii, dar, în afară de o decizie sau alta, avem legislaţii, avem sentinţe judecătoreşti pe care trebuie să le respectăm”, a afirmat premierul.

În acest context, rezolvarea problemei locuinței lui Traian Băsescu va reprezenta un test pentru capacitatea Guvernului de a gestiona situații sensibile care țin de protocol și drepturile foștilor demnitari, cu respectarea cadrului legal.

Pe fondul unor decizii constituționale și al unui climat politic tensionat, Guvernul României se pregătește să clarifice situația locuințelor de protocol ale foștilor președinți. Săptămâna viitoare, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi luată o decizie care să respecte legea și să ofere o soluție clară pentru cazul lui Traian Băsescu, în timp ce situația legată de Klaus Iohannis rămâne în curs de verificare.