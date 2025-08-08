Încrederea în Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns la un nivel extrem de scăzut, după doar două luni de mandat. Conform unei analize furnizate de Mirel Palada, președintele institutului SOCIOPOL, sprijinul popular pentru cei doi politicieni nu depășește în prezent 25%.

Situația contrastează puternic cu perioadele de început ale foștilor lideri de stat, care se bucurau de un capital semnificativ mai mare de încredere.

Sociologul atrage atenția asupra ritmului accelerat în care populația și-a pierdut speranța în conducerea actuală.

„Încrederea în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%. La două luni după rezultate, a avut un moment pasager în care a avut un nivel mai ridicat de încredere, undeva în jur de 40%, și Nicușor, și Bolojan. Și, între timp, s-a prăbușit și a scăzut sub 30%. Și, într-adevăr, nu s-a întâmplat niciodată să fie această scădere atât de puternică. Uite graficul, cât de sus era și Iohannis, și Băsescu. Și Nicușor a pornit doar de la 40%”, a transmis Palada într-o intervenție pentru Gândul.

Încrederea de care se bucurau Klaus Iohannis sau Traian Băsescu la începutul mandatelor lor era semnificativ mai mare. Aceștia au beneficiat de o coeziune socială mai mare și de o acceptare mai largă chiar și din partea celor care nu i-au susținut electoral.

Spre deosebire de perioada de după alegerile câștigate de Iohannis sau Băsescu, actuala administrație nu a primit același „avans de încredere” din partea cetățenilor.

„Înainte, când câștiga cineva alegerile, Băsescu sau Iohannis, tabăra perdantă făcea un soi de gest de entuziasm, de recunoaștere a înfrângerii, domnule, am mâncat bătaie, altul e mai bun. Acum, la început, îi oferim o anumită încredere, îi dăm un anumit start, un anumit început”, afirmă Mirel Palada.

Această atitudine de acceptare din partea alegătorilor învinși nu se mai regăsește astăzi, explică sociologul. Publicul pare mai divizat ca oricând, iar rezultatul este o respingere accentuată a noilor lideri, chiar din primele luni ale mandatului.

Încrederea electoratului este esențială pentru stabilitatea unui președinte în debutul mandatului. În cazul lui Nicușor Dan, acest sprijin nu a existat aproape deloc din partea celor care nu l-au votat.

Mirel Palada subliniază că, în alte contexte electorale, era normal ca și cei care susțineau alți candidați să ofere, temporar, încredere noului președinte.

„Și atunci aveai, din tabăra învinșilor, pe cei care ar fi votat cu Ponta sau cu Geoană și care veneau și spuneau, am încredere în el, n-am votat cu el, am votat cu Ponta sau cu Geoană, dar acum, dacă a câștigat alegerile, asta este, e președintele nostru, să mergem înainte cu el”, mai spune sociologul.

Acest fenomen de acceptare a înfrângerii și de validare a noii conduceri pare să fi dispărut complet în actualul context politic. În opinia lui Palada, românii care nu au votat cu Nicușor Dan nu sunt dispuși să-l susțină nici măcar simbolic.

Încrederea în conducerea țării pare să fie afectată și de contextul politic tensionat. Electoratul este mai polarizat decât în ciclurile electorale anterioare, iar acest lucru împiedică validarea liderilor de către opoziție.

Palada explică faptul că mulți dintre cei care nu au fost la vot sau au ales candidați din afara spectrului clasic refuză acum să recunoască autoritatea lui Nicușor Dan.

„Cei care nu au votat cu Nicușor Dan, fie au votat cu George Simion, fie au stat acasă, în momentul de față nu mai sunt dispuși să lase steagul jos, să se declare învinși și să zică, Nicușor Dan e președintele nostru, să mergem înainte, să-l acceptăm”, a precizat acesta.

Această lipsă de recunoaștere din partea unei părți semnificative a societății contribuie direct la scăderea încrederii generale în cei doi lideri ai momentului.