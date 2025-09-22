Premierul Ilie Bolojan a declarat pe X că a avut o discuție foarte bună cu comisarul Kubilius, abordând programul SAFE și modalitățile de întărire a angajamentului cu țările de pe flancul estic, subliniind rolul central pe care România și regiunea Mării Negre îl joacă în consolidarea securității europene.

”Discuţie excelentă cu comisarul Kubilius, despre programul SAFE şi modalităţi de aprofundare a angajamentului cu ţările din flancul estic. România şi Marea Neagră joacă un rol central în consolidarea securităţii Europei”, spune premierul Ilie Bolojan într-o postare pe platforma X.

Luni, premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și Productivitate.

Ilie Bolojan a transmis pe Facebook că a avut o discuție constructivă cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, în care au abordat situația macroeconomică și fiscală a României. Premierul a subliniat că autoritățile vor continua reformele menite să întărească stabilitatea și să asigure sustenabilitatea finanțelor publice.

”Discuţie foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situaţia macroeconomică şi fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice”, a scris, luni, Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a precizat că intenționează să mențină un dialog constant pe aceste subiecte esențiale. Agenda sa la Bruxelles include și o întâlnire urmată de un prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, precum și o întrevedere oficială cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisar responsabil pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și formare profesională.

De la ora 15:00, acesta urmează să participe la o întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisar pentru Drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și formare profesională.

În weekendul recent încheiat, într-o atmosferă discretă la Cotroceni, au avut loc discuții de mare importanță. Președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției de guvernare la o ședință informală, unde printre scenariile analizate s-a aflat și posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze, ceea ce ar atrage după sine prăbușirea actualului Guvern.

Potrivit informațiilor obținute, liderii coaliției de guvernare traversează momente de maximă tensiune, așteptând hotărârea Curții Constituționale în privința legii pensiilor magistraților. Toți liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan, au afirmat public că, în cazul în care actul normativ va fi respins, actualul Executiv nu își va mai putea continua activitatea.

Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională urmează să dezbată legea pensiilor magistraților, împreună cu celelalte acte legislative incluse în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, adoptat de Guvern.

În acest context, la Cotroceni a fost analizat scenariul în care premierul Ilie Bolojan ar fi nevoit să demisioneze, în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională.