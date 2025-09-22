Ministerul Agriculturii a pregătit o lege prin care se înființează Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA). Aceasta este necesară pentru ca România să se alinieze la cerințele Uniunii Europene legate de agricultura durabilă.

Din 2025, toate țările din UE trebuie să strângă și să trimită Comisiei Europene informații despre agricultură, nu doar legate de bani și producție, ci și despre impactul asupra mediului și aspectele sociale. Această obligație vine dintr-un regulament european adoptat în 2023 și din regulile stabilite în 2024. Practic, vechea Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) se transformă în RDDA.

Noua structură va funcționa în cadrul Ministerului Agriculturii, în locul fostului serviciu RICA. Ea va aduna, verifica și trimite datele către Comisia Europeană și va face analize care să ajute la luarea deciziilor în politica agricolă națională.

Prin această rețea, fermierii vor primi sfaturi personalizate și analize despre performanța fermelor, iar România va putea arăta că respectă obiectivele Uniunii Europene din Politica Agricolă Comună și Pactul Verde.

Pentru perioada 2025–2027, România are la dispoziție 3,5 milioane euro, din care 2,57 milioane vin de la UE, iar restul din bugetul național. Banii vor fi folosiți în special pentru:

o aplicație software și echipamente moderne (aprox. 1,83 milioane euro), pentru colectarea rapidă a datelor și conectarea cu platformele europene;

recompense pentru fermieri (aprox. 765.000 euro);

analize și rapoarte (aprox. 268.000 euro);

promovare, instruire și schimburi de experiență;

cheltuieli de funcționare.

Pentru salarii se alocă doar o sumă mică: aprox. 305.000 euro pentru trei posturi noi. Restul personalului este plătit ca și până acum, din bugetul Ministerului Agriculturii. Legat de discuțiile despre salarii: cei 2.800 euro menționați reprezintă salariul brut (aprox. 14.000 lei brut / 8.100 lei net). Acest nivel corespunde unui consilier superior din administrația centrală și nu este un beneficiu special.

Înființarea RDDA nu este opțională, ci o obligație europeană. Prin acest proiect, Ministerul Agriculturii vrea să asigure o agricultură mai durabilă, transparentă și competitivă, bazată pe date clare și corecte.