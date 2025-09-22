Ilie Bolojan a transmis pe Facebook că a avut o discuție constructivă cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, în care au abordat situația macroeconomică și fiscală a României. Premierul a subliniat că autoritățile vor continua reformele menite să întărească stabilitatea și să asigure sustenabilitatea finanțelor publice.

”Discuţie foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situaţia macroeconomică şi fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice”, a scris, luni, Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a precizat că intenționează să mențină un dialog constant pe aceste subiecte esențiale. Agenda sa la Bruxelles include și o întâlnire urmată de un prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, precum și o întrevedere oficială cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisar responsabil pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și formare profesională.

În weekendul recent încheiat, într-o atmosferă discretă la Cotroceni, au avut loc discuții de mare importanță. Președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției de guvernare la o ședință informală, unde printre scenariile analizate s-a aflat și posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze, ceea ce ar atrage după sine prăbușirea actualului Guvern.

Potrivit informațiilor obținute, liderii coaliției de guvernare traversează momente de maximă tensiune, așteptând hotărârea Curții Constituționale în privința legii pensiilor magistraților. Toți liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan, au afirmat public că, în cazul în care actul normativ va fi respins, actualul Executiv nu își va mai putea continua activitatea.

Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională urmează să dezbată legea pensiilor magistraților, împreună cu celelalte acte legislative incluse în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, adoptat de Guvern.

În acest context, la Cotroceni a fost analizat scenariul în care premierul Ilie Bolojan ar fi nevoit să demisioneze, în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională.

Pe lângă analiza posibilității ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze, la Cotroceni au fost abordate și numirile pe care președintele Nicușor Dan trebuie să le facă pentru conducerea serviciilor secrete.

Anterior, Nicușor Dan a propus doi candidați pentru șefia SIE și SRI, însă aceste propuneri nu au fost primite favorabil de liderii coaliției.

Președintele Nicușor Dan a înaintat noi propuneri pentru conducerea serviciilor secrete, însă rămâne de văzut dacă acestea vor fi agreate de coaliție; până în prezent, niciun nume nu a fost făcut public.

Tot în cadrul întâlnirii, i-au fost prezentate principalele date privind rectificarea bugetară, care înregistrează deja întârzieri semnificative. Guvernul intenționează să accelereze procesul și să aprobe rectificarea cât mai curând posibil.