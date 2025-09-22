În Sectorul 2 din București, echipele intervin pe rețeaua termică primară, la conducta Dn 800 mm, amplasată pe Bulevardul Chișinău.

Lucrările sunt efectuate de compania SICOR, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – Obiectiv 1 – Magistrala I Sud – Cămin CM11 – CP3 – CV5/4”.

Reparațiile au rolul de a remedia deficiențe apărute în perioada de garanție. În acest interval, furnizarea agentului termic pentru apă caldă va fi oprită către 21 de puncte termice, care alimentează 259 de blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa. Sistarea începe pe 22 septembrie, la ora 09:00, și se va încheia pe 26 septembrie, la ora 23:00.

Tot începând din 22 septembrie, ora 09:00, până pe 26 septembrie, ora 23:00, se lucrează la conducta Dn 1200/1000/300 mm, situată în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu și a străzilor Constantin Brâncuși și Lucrețiu Pătrașcanu.

Aici vor fi efectuate reparații care impun oprirea agentului termic pentru apă caldă în 22 de puncte termice, ce alimentează 237 de blocuri. Conducta a fost pusă în funcțiune în anul 2002 și are în prezent 23 de ani de utilizare.

O altă lucrare din Sectorul 3 vizează conducta Dn 500/300 mm de pe Strada Matei Basarab. În perioada 22-26 septembrie, alimentarea cu apă caldă va fi oprită pentru 8 puncte termice, care deservesc 65 de blocuri.

Conducta din această zonă funcționează de peste trei decenii, fiind pusă în folosință în anul 1993. Lucrarea se va derula până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00

În Sectorul 4, intervențiile sunt programate pe conducta Dn 500 mm, aflată în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu-Motru și Calea Văcărești.

Reparațiile presupun întreruperea furnizării apei calde pentru 6 puncte termice, care alimentează 129 de blocuri și doi agenți economici.

Lucrările se desfășoară între 23 și 26 septembrie, ora 23:00. Conducta din acest perimetru a fost pusă în funcțiune în anul 1992, iar durata de exploatare a ajuns la 33 de ani.

În Sectorul 5, se intervine pe racordul punctului termic Turnescu/Marinescu – conducta Dn 80 mm, aflat pe Strada Turnescu. Reparațiile se desfășoară din 22 septembrie, până în 26 septembrie, ora 23:00 și vor afecta alimentarea cu apă caldă în 2 puncte termice, care deservesc două blocuri.

Conducta a fost instalată în anul 1989, ceea ce înseamnă o perioadă de funcționare de aproape 37 de ani.

În Sectorul 6, două lucrări vizează conducte principale ale rețelei de termoficare. Prima intervenție are loc pe Bulevardul Constructorilor, la conducta Dn 600 mm, instalată în 1980.

Din acest motiv, între 22 septembrie, ora 09:00, și 25 septembrie, ora 23:00, va fi întreruptă furnizarea apei calde pentru 5 puncte termice, ce alimentează 127 de blocuri, alte imobile și un punct termic industrial.

Cea de-a doua lucrare este pe Bulevardul 1 Mai, la intersecția cu Strada Brașov, pe conducta Dn 500 mm, pusă în funcțiune în anul 1970. Reparațiile se desfășoară în perioada 22-26 septembrie, însă compania a precizat că locatarii din zonă nu vor fi afectați de această intervenție, în pofida vechimii mari a conductei, care a ajuns la 55 de ani de utilizare.