În intervalul 22–28 septembrie, mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov vor fi afectate de lipsa curentului electric. Rețele Electrice Muntenia anunță că întreruperile sunt cauzate de lucrări de reparații, modernizare și întreținere a infrastructurii electrice.

Distribuitorul de energie electrică va întrerupe curentul în timpul lucrărilor de mentenanță sau modernizare a rețelei, luând toate măsurile de siguranță necesare pentru protejarea consumatorilor și a angajaților. De asemenea, Rețele Electrice Muntenia spune că anunță întotdeauna clienții și autoritățile locale înainte de întreruperile programate ale curentului.

București

Strada Spătarul Preda, Nr integral, Alte detalii: ȘOS.PROGRESULUI PARTIAL, 09:00 – 15:00;

Strada Atelierului, Nr 22, Alte detalii: str ATELIERULUI SI INTR. LUNCANI, Strada Gheorghe

Buciumat, Nr. 26, Alte detalii: toate blocurile, 09:00 – 17:00.

Marți

Corbeanca, Agenți economici: API Construct, CardioRec, Pizzeria Bella Italia, Primăria Corbeanca

str. Aviatorilor, Speranței, Dorului, Intrarea Curcubeului, Arcadei, Piscului, Ogorului, Spiralei, Unirii între str. Codrului și str. Castelului.

str. Medierii, Timpului, Științei, Culturii și străzi adiacente,

str Unirii între str. Codrului și str Castelului, Independenței, Primăriei, Dispensarului, Mioriței, Frumoasă și străzi adiacente

Cernica Strada Liviu Rebreanu

Str. Traian, George Coșbuc, Cuza Vodă, Intrările Munții Rodnei, Munții Făgăraș, Munții Ceahlău, Oituz, Bilea Lac 09:00 – 17:00.

Miercuri

Pantelimon, Bd. Biruinței, Alte detalii: Str. Plantelor, Gara Pasărea, Bd Biruitei 09:00 – 17:00.

Corbeanca str Dorului, Intrarea Curcubeului, Arcadei, Piscului, Spiralei și străzi adiacente

str Ogorului, Culturii, Timpului, Unirii între str Dispensarului și str Codrului, Speranței, Aviatorilor și străzi adiacente

Agenți economici: API Construct, CardioRec

str Dispensarului, Ogorului, Științei, Medierii, Mioriței, Culturii, Frumoasă și străzi adiacente

Luni

Herăști, Str. Udriște Năsturelu 09:00 – 17:00;

Herăști ,Str. Puțul Școlii, Str. Lăutarilor, Strada Principală 09:00 – 17:00 Luni, 22.09.2025 Hotarele Str. Paltinului, Str. Stejarului, Str. Frasinului, Strada Muntenia 09:00 – 17:00;

Toporu, DJ506A, Nr 742, Agenți economici: Școala Generală 09:00 – 15:00.

Marți

Hotarele, Str. Paltinului, Str. Stejarului, Str. Frasinului, Strada Muntenia 09:00 – 17:00.

Miercuri

Hotarele, Str. Frasinului, Strada Muntenia, Str. Stejarului, Str. Paltinului 09:00 – 17:00

Herăști, Strada Principală, Str. Lăutarilor, Str. Puțul Școlii 09:00 – 17:00;

Herăști Str. Udriște Năsturelu 09:00 – 17:00.

Joi

Herăști Strada Principală, Str. Lăutarilor, Str. Puțul Școlii 09:00 – 17:00;

Herăști Str. Udriște Năsturelu 09:00 – 17:00.

Vineri

Herăști Str. Udriște Năsturelu 09:00 – 17:00;

Herăști Strada Principală, Str. Lăutarilor, Str. Puțul Școlii 09:00 – 17:00.

Programul complet al întreruperilor de curent electric anunțate de către Rețele Electrice Muntenia pentru perioada 22-28 septembrie 2025 poate fi vizualizat mai jos.