Locuitorii din mai multe zone ale Capitalei și din județul Ilfov vor avea parte, în perioada 11–17 august, de opriri programate ale apei reci și curentului electric. Anunțurile au fost făcute de Apa Nova și Rețele Electrice Muntenia, care au precizat că aceste măsuri sunt necesare pentru lucrări de modernizare și mentenanță la infrastructura de utilități. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să își pregătească provizii și să ia măsuri preventive înainte de întreruperile planificate.

În noaptea de 11 spre 12 august, furnizarea apei reci va fi sistată temporar în Sectorul 3 al Capitalei. Apa Nova a anunțat că măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de modernizare la infrastructura de alimentare, scriu cei de la Buletin de București.

În intervalul 11 august, ora 22:00 – 12 august, ora 08:00, apa va fi întreruptă în următoarele zone:

Bulevardul Theodor Pallady

Strada Balta Albina

Drum Balta Doamnei

Reprezentanții companiei transmit că oprirea temporară a apei este esențială pentru înlocuirea unor componente vechi ale rețelei și pentru îmbunătățirea presiunii în zonă.

În paralel cu lucrările la rețeaua de apă, mai multe zone din București vor rămâne fără energie electrică. Rețele Electrice Muntenia a anunțat că aceste opriri sunt necesare pentru reparații, modernizare și mentenanță.

Luni, 11 august 2025

Bulevardul Timișoara, Nr. 82; între str. Valea Cascadelor – str. Violetelor, între orele 09:00 – 17:00.

Marți, 12 august 2025

Strada Vâlsănești: perimetrul străzilor Vilsanesti – Catanoaia – Industriilor – Culesului, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 13 august 2025

Strada Prelungirea Gării Cățelu: intr. Gării Cățelu, str. Peleș, între orele 09:00 – 17:00.

Locuitorii din mai multe localități ilfovene vor fi și ei afectați de opririle programate ale curentului electric.

Luni, 11 august 2025

Izvorani, Strada Mihai Eminescu: Vilă Lupescu, între orele 09:00 – 17:00

Brănești, Strada Soarelui, între orele 09:00 – 17:00

Gruiu, Strada Gorunului: str. Gruiu-Snagov, Ungureni și străzi adiacente, între orele 12:00 – 19:00

Marți, 12 august 2025

Mogoșoaia, Strada Buiacului, între orele 09:00 – 17:00

Ciolpani, Șoseaua București-Ploiești, agenți economici: Romsilva Tâncăbești, UM Stejarul, Stația de Apă Ciolpani, str. Liliacului, Crizantemelor, între orele 09:00 – 17:00

Strada Orar Margaretelor, Frasinului, Iasomiei, Pinului, Stejarului, Arțarului, Alunului, Teiului, Carpenului, Șoseaua București-Ploiești. Alte detalii: str. Alunișului, Salcâmului, Mănăstirea Țigănești, Căsuțe Ciolpani

Tâncăbești, Șoseaua București-Ploiești, agenți economici: Romsilva Tâncăbești, între orele 09:00 – 17:00

Joi, 14 august 2025