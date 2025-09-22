Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune că liderii USR pun presiune directă și inacceptabilă asupra Curții Constituționale a României (CCR). El a explicat că declarațiile recente ale liderilor unui partid politic din coaliția de guvernare, care le amintesc judecătorilor CCR că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune nejustificată asupra CCR. Potrivit lui, aceste afirmații, făcute cu doar câteva zile înainte ca judecătorii să decidă asupra unei legi promovate de coaliție pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept.

Alin Ene a mai spus că judecătorii CCR au fost lăsați în afara noii reforme care schimbă condițiile de pensionare ale magistraților. El a menționat că premierul a spus că, dacă legea nu trece la CCR, Guvernul nu mai are legitimitate să facă alte reforme. Totodată, liderul unui partid politic din coaliție a spus că, dacă legea este respinsă de CCR, întreg Guvernul ar trebui să plece și revolta oamenilor ar fi justificată. În opinia judecătorului, aceste declarații sunt mult mai grave decât simple încercări disperate de a influența o decizie pe o lege vădit neconstituțională.

„”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!” – o nouă lecție de democrație originală Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție – lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept. Contextul în care vine această declarație?

– judecătorii CCR au fost excluși de la aplicarea noii reforme de modificare a conditiilor de pensionare a magistraților.

– premierul a declarat că dacă legea privind modificarea statutului magistraților cade la CCR, guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme.

– liderul unuia dintre partidele din coaliția de guvernare a afirmat că dacă legea pică la CCR, tot guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată. Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituțional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui guvern, noile declarații spun ceva mai grav.”, a scris judecătorul, luni, pe contul său de Facebook.

Ene a precizat că liderii politici cred că judecătorii CCR ar trebui să știe că au fost numiți pentru a servi interesele partidelor care i-au votat. Însă, ceea ce îl îngrijorează cu adevărat este faptul că acest mesaj este transmis public. Potrivit lui, acest lucru arată că nu mai există limite, că nici măcar nu se mai încearcă păstrarea aparenței de democrație și că se acționează fără reținere, chiar dacă faptele sunt ilegale, imorale sau autoritare.

El a adăugat că această atitudine explică și de ce unii se miră că publicul se indignă atunci când sunt făcute acuzații de corupție, chiar și de supraviețuire: pentru că cei aflați la putere consideră că nimeni, nici măcar oamenii care i-au votat, nu are dreptul să conteste acțiunile lor.