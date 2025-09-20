La Timișoara, sâmbătă, Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi considerată neconstituțională, „continuarea activității devine extrem de dificilă, atunci când există o asemenea incertitudine asupra fundamentului constituțional al deciziilor guvernamentale”.

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să demisioneze în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională, Dominic Fritz a explicat că, în opinia sa, judecătorii de la Curtea Constituțională au fost numiți printr-un proces de nominalizare la care au participat mai multe partide, inclusiv PSD și UDMR, iar USR a votat și el acei candidați.

El a subliniat că, dacă acești judecători apreciază că acțiunile guvernului nu respectă Constituția, situația devine extrem de dificilă, din cauza incertitudinii privind temelia constituțională a deciziilor executive.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.

Pe 8 septembrie, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avertizat că guvernul își pierde legitimitatea în momentul în care reforma pensiilor ocupaționale ar fi respinsă de Curtea Constituțională.

„Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale – că nu spun eu speciale ale magistraţilor – şi mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimbi sistemul în sensul că şi pentru magistraţi 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poţi să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem. Deci dacă nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur şi simplu dispare”, a spus Kelemen Hunor.

El a subliniat că guvernul a luat în considerare toate experiențele și lecțiile anterioare legate de reforma sistemului.

„Am încercat toate variantele în anii care au trecut şi de fiecare dată am primit un refuz din partea Curţii Constituţionale cu motivări, cu argumente. Acum Guvernul, coaliţia a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului, de pensionare în cazul magistranţilor, a ţinut cont şi de pensiile ocupaţionale, a ţinut cont de perioada de tranziţie de 10 ani, pentru gustul meu este foarte mult, dar am făcut un compromis şi am spus că, dacă asta este soluţia, atunci vom accepta doar ca să putem trece de acest hop, fiindcă în societate, dacă ne uităm un pic, atunci într-adevăr tot ce înseamnă magistratura, percepţia despre magistratură, despre pensiile, despre vârsta de pensionare, cauzează nişte nervozităţi relativ mari”, a spus preşedintele UDMR.

Miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională va analiza legea pensiilor magistraților, împreună cu celelalte acte legislative incluse în al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea deficitului.