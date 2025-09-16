Mihai Fifor l-a ironizat pe liderul USR Dominic Fritz în privința participării sale la ședințele Coaliției, întrebând dacă acesta „a înțeles ce se discuta” sau dacă „a picat semnalul și aplicația Google Translate”.

Deputatul PSD a insistat că în Coaliție nu a existat nicio discuție despre eliminarea plafonării, așa cum a afirmat și liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

Fifor a explicat că plafonarea adaosului la alimentele de bază a însemnat un sprijin real pentru milioane de români, care s-au putut descurca mai ușor de la un salariu sau de la o pensie la alta. În opinia sa, măsura a împiedicat o explozie a prețurilor și a protejat populația de scumpiri speculative.

„Oare domnul Fritz (n.r. Dominic Fritz președintele USR) o fi participat la aceeași ședință de Coaliție la care a participat și președintele Grindeanu? Și, dacă totuși a fost prezent, oare a înțeles ce se discuta sau a picat semnalul și, odată cu el, și aplicația Google Translate? Altfel nu ne putem explica declarațiile sale. Adevărul este simplu: în Coaliție nu s-a discutat eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază. Președintele Grindeanu a spus-o limpede. Restul sunt minciuni și confuzii. Poate pentru domnul Fritz eliminarea plafonării nu înseamnă mare lucru. Dar pentru milioane de români, această măsură a însemnat uneori diferența între a rezista de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul. Însă de unde să știe domnul Fritz cum o duc românii? Pentru el, România e doar locul unde are un job temporar. Și exact așa tratează și ce e în jurul lui: rece, lipsit de înțelegere și de empatie. A venit fără să înțeleagă nimic și, din păcate, va pleca la fel”, a spus Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a precizat că măsura nu a distorsionat piața, contrar criticilor formulate de opoziție. El a invocat trei argumente: Banca Națională a confirmat reducerea inflației, marii retaileri au raportat în continuare profituri consistente, iar populația a fost protejată.

Mihai Fifor a declarat că, dacă prim-ministrul nu va prelungi plafonarea și va încălca Acordul Politic al Coaliției, PSD va introduce imediat un proiect de lege în Parlament pentru menținerea măsurii. El a subliniat că PSD și Sorin Grindeanu vor rămâne consecvenți și se vor opune oricărei tentative de eliminare a plafonării.

„Pentru PSD însă lucrurile sunt clare: nu vom permite eliminarea plafonării. Fără această măsură, prețurile la alimentele de bază ar exploda, sărăcind milioane de români. Dacă prim-ministrul nu va prelungi plafonarea și va încălca Acordul Politic al Coaliției, PSD va depune imediat o lege în Parlament pentru menținerea plafonării. Cei care spun că plafonarea ar fi distorsionat piața nu au niciun argument real în sprijin. Nu a fost penurie, nu au plecat companii din România și nu au existat pierderi. Dimpotrivă: BNR a confirmat că măsura a redus inflația;

marii retaileri au continuat să raporteze profituri uriașe;

oamenii au fost protejați de scumpiri speculative. Așadar, revenind, un lucru să fie foarte clar, domnule Fritz: și când se va discuta oficial în Coaliție, PSD și președintele Sorin Grindeanu vor rămâne împotriva eliminării plafonării. Așa cum au fost și atunci când nu s-a discutat”, mai transmite deputatul social-democrat.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că plafonarea adaosului comercial trebuie să fie o măsură „extrem de limitată”, deoarece, pe termen lung, poate produce efecte negative. El a spus că impactul social trebuie reglat prin alte pârghii și că beneficiarii măsurii nu sunt doar persoanele cu venituri reduse, ci întreaga populație, inclusiv cei cu venituri mari.

Fritz a adăugat că nu crede că eliminarea plafonării va provoca o explozie a prețurilor, întrucât marjele practicate de supermarketuri sunt mici și piața este competitivă. De asemenea, a precizat că, într-o discuție anterioară în coaliție, înainte de vară, s-ar fi decis să nu se prelungească plafonarea.