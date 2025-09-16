Plafonarea adaosului comercial pentru produsele de bază expiră pe 30 septembrie. În acest context, ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a solicitat premierului prelungirea măsurii de la 1 octombrie. Totuși, premierul Ilie Bolojan se opune extinderii plafonării până la sfârșitul anului. Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat marți că partidul are un plan alternativ în cazul în care premierul nu va aproba prelungirea plafonării pentru alimentele de bază.

Marius Budăi a transmis pe Facebook că menținerea plafonării adaosurilor la cele 17 alimente de bază este esențială pentru a preveni creșteri speculative ale prețurilor. El a avertizat că ridicarea acestui plafon ar duce la scumpiri semnificative, afectând românii cu venituri mici și sporind profiturile marilor lanțuri comerciale. Budăi a cerut PNL și USR să clarifice alegătorilor motivele pentru care susțin astfel de majorări și eventualele legături cu retailul, subliniind că PSD are pregătit un plan alternativ dacă premierul nu decide prelungirea plafonării.

”Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază!

Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine! Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri? Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile?

Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”, a scris Marius Budăi pe Facebook.