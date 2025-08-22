Economistul Radu Georgescu critică majorarea taxelor: „Plătim peste 70% din venituri către stat”
Guvernul a anunțat o nouă creștere a taxelor pe proprietate, iar economistul Radu Georgescu reacționează dur într-o postare pe Facebook. Acesta susține că povara fiscală pe care o suportă românii este deja excesivă și depășește 70% din veniturile lunare, prin impozite directe, contribuții sociale, TVA și accize.
„Guvernul ne-a spus azi că plătim prea puține taxe. E prea puțin că plătim 70% din venitul nostru lunar: impozit pe venit, CAS, CASS, TVA, accize etc. După TVA și accize, Guvernul mărește și taxele pe proprietate”, a scris Georgescu pe pagina sa de Facebook.
El explică, într-o manieră comparativă, cum statul impozitează veniturile cetățenilor la fiecare pas: din salarii, prin impozite și contribuții, apoi din consum, prin TVA și accize, iar în final și din proprietățile cumpărate din acești bani.
Economistul atrage atenția și asupra discrepanței dintre nivelul ridicat al taxării și calitatea serviciilor publice. „Asfaltul este plin de gropi, la școală părinții plătesc fondul clasei, iar la dentist nu există servicii gratuite reale”, spune acesta.
Georgescu descrie relația dintre cetățean și stat ca fiind una „complicată”, în care statul „știe unde ai portofelul și poate să-ți ia bani când vrea, cât vrea”.
Postarea integrală
„Azi , Guvernul ne-a mai facut o surpriza
Guvernul ne-a spus azi ca platim prea putine taxe
Este prea putin ca platim taxe 70% din venitul nostru lunar: impozit pe venit, CAS, CASS, TVA, accize etc
Dupa TVA si accize, Guvernul mareste si taxele pe proprietate
Explic mai jos cum functioneaza taxarea statului
Ai un job
Muncesti zilnic
Te chinui
Iti face treaba
La sfarsitul lunii vine statul si isi spune
– Felicitari. Ai castigat bani. Hai sa-i impartim. Eu iau 42% din venitul tau
Ce spui tu
– Ah. De ce imi iei 42% din venit?
– Bine ca macar pot sa cheltui cum vreau banii care raman
Surpriza
Nu este asa
Te duci la magazin sa-ti cumperi , sa spunem o paine.
Pretul painii pus de producator este de 10 lei
Dar la casa iti spune ca trebuie sa platesti 12 lei
2 lei este TVA
Pe care il platesti tot statului
Ce spui tu
– Ah. De ce imi iei alte taxe (TVA, accize) daca deja am platit impozit din salariu?
– Bine ca macar pot sa cheltui cum vreau banii care raman
Urmeaza o alta mega surpriza
Nu este asa
Dupa ani de zile de munca
De platit impozite
De platit TVA-uri si accize
Poate reusesti sa-ti cumperi ceva: un apartament, o garsoniera sau o masina
Ce spune statul
– Bravo!! Am aflat ca ti-ai cumparat ceva. Sa-mi dai impozit pe chestia cumparata de tine
Ce spui tu
– Pai de ce sa platesc o taxa pe ce am cumparat cu banii mei? Statul nu m-a ajutat cu nimic. Nu am primit niciun ban de la stat.
– Daca este bunul meu de ce trebuie sa platesc chirie la stat? An de an
Si ca drama sa fie completa, cand se fac cresteri de taxe, statul iti spune intr-un mod serios
– Este spre binele tau ca platesti taxe.
– Modernizam orasul
– Ai acces la servicii publice
Tu te uiti in jur
Asfaltul este plin de gropi
La scoala copiilor trebuie sa platesti anual fondul clasei din care se cumpara: hartie, sapun, scaune etc
Mergi la dentist si trebuie sa platesti. Nu ai mers in viata ta la un cabinet stomatologic al statului
Te intrebi?
– De ce naiba platesc taxe peste 70% din veniturile mele?
– Ce naiba face statul pentru acesti bani?
Iti dai seama ca esti intr-o relatie complicata cu statul
Tu esti cel care munceste toata ziua
Statul este cel care stie unde ai portofelul
Si poate sa-ti ia din portofel cati bani vrea
Cand vrea.”