Guvernul a anunțat o nouă creștere a taxelor pe proprietate, iar economistul Radu Georgescu reacționează dur într-o postare pe Facebook. Acesta susține că povara fiscală pe care o suportă românii este deja excesivă și depășește 70% din veniturile lunare, prin impozite directe, contribuții sociale, TVA și accize.

„Guvernul ne-a spus azi că plătim prea puține taxe. E prea puțin că plătim 70% din venitul nostru lunar: impozit pe venit, CAS, CASS, TVA, accize etc. După TVA și accize, Guvernul mărește și taxele pe proprietate”, a scris Georgescu pe pagina sa de Facebook.

El explică, într-o manieră comparativă, cum statul impozitează veniturile cetățenilor la fiecare pas: din salarii, prin impozite și contribuții, apoi din consum, prin TVA și accize, iar în final și din proprietățile cumpărate din acești bani.

Economistul atrage atenția și asupra discrepanței dintre nivelul ridicat al taxării și calitatea serviciilor publice. „Asfaltul este plin de gropi, la școală părinții plătesc fondul clasei, iar la dentist nu există servicii gratuite reale”, spune acesta.

Georgescu descrie relația dintre cetățean și stat ca fiind una „complicată”, în care statul „știe unde ai portofelul și poate să-ți ia bani când vrea, cât vrea”.