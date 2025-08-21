De pe 15 septembrie, pașapoartele simple temporare vor avea un cod QR digital, care poate fi verificat prin scanare. Acest cod ajută la prevenirea falsurilor și face documentul mai sigur, aproape la fel ca pașapoartele electronice.

Noile reguli nu se aplică pașapoartelor făcute înainte de 15 septembrie. Acestea rămân valabile până la data trecută în document sau până când sunt schimbate.

Guvernul Bolojan spune că această schimbare e necesară, pentru că pașapoartele temporare nu au protecția digitală pe care o au cele electronice.

Guvernul Bolojan a adoptat o hotărâre care aliniază regulile din România cu standardele internaționale și europene de siguranță pentru pașapoarte și alte documente de călătorie. Măsurile respectă recomandările organizațiilor internaționale și regulamentele europene.

Scopul este să facă documentele mai sigure, să respecte angajamentele internaționale ale României și să protejeze mai bine cetățenii atunci când călătoresc.

Paşaportul simplu temporar se eliberează de către serviciile publice comunitare de paşapoarte sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate la care au fost depuse cererile cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exerciţiului dreptului la liberă circulaţie în străinătate sau în alte cazuri în care instanţa de judecată a impus obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, în condiţiile legii penale, în următoarele situaţii:

când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte; pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar și urgent să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea/situația juridică pe teritoriul unui stat; în situaţii obiective și urgente, în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea și eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obținerea unor vize;

Atenție! Situaţiile obiective și urgente în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea și eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obținerea unor vize trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Situaţiile obiective și urgente exclud situațiile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază rațiuni exclusiv turistice. Depunerea pașaportului simplu electronic pentru obținerea unor vize trebuie dovedită.