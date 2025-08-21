Comunitatea politică din Dobrogea este în doliu după vestea dispariției lui Adrian Manole, fost deputat, primar al Constanței și europarlamentar. Acesta a murit la vârsta de 68 de ani, lăsând în urmă o carieră politică impresionantă și numeroși apropiați care îl plâng.

Anunțul decesului său a fost făcut miercuri și a generat reacții puternice de regret și emoție din partea colegilor de partid, dar și a oamenilor alături de care a activat în ultimele decenii.

Vestea morții lui Adrian Manole a fost întâmpinată cu profundă durere de colegii săi liberali.

George-Sergiu Niculescu a spus că „a plecat dintre noi nu doar unul dintre cei mai buni politicieni pe care i-a avut Constanța, ci și unul dintre cei mai corecți oameni pe care i-am cunoscut vreodată în politică”. La rândul său, Stelian Gima l-a descris drept „un prieten rar, care îți era aproape în momentele grele și cu care împărțeai cele mai frumoase bucurii”.

„A plecat dintre noi Adrian Manole. A plecat dintre noi nu doar unul dintre cei mai buni politicieni pe care i-a avut Constanța, ci unul dintre oamenii către care m-am uitat cu foarte mult respect. L-am cunoscut la 24 de ani, atunci când m-am înscris prima dată într-un partid politic. Îi păstrez amintirea de a fi unul dintre cei mai corecți oameni pe care i-am cunoscut vreodată în politică. Și cred că asta contează enorm. Mi-a făcut onoarea de a mă sfătui adesea în ceea ce privește cariera politică și principiile pe care trebuie să le aibe un politician. Nu știu dacă m-a considerat vreodată un prieten, dar eu l-am considerat mereu un reper. Județul nostru este mai sărac azi, pentru că a plecat un om drept și bun. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis George-Sergiu Niculescu, președintele ANRE. „Sunt momente în viață când timpul se oprește în loc. Sunt momentele când pierzi pe cineva drag, momentele pe care nu dorești a le trăi. Astăzi am pierdut un om cu suflet bun, care a știut mereu să-mi ofere liniște și încredere în propria-mi persoană. Adrian Manole, a fost genul de prieten rar, care îți era aproape în momentele grele și cu care împărțeai cele mai frumoase bucurii. Îi voi păstra mereu amintirea vie, pentru seriozitatea, caracterul și puterea pe care știa să o ofere fără a cere nimic în schimb. Este greu să accept că nu voi mai petrece ore întregi alături de el în Piața Ovidiu, la șuete, însă cred că sufletul lui își va găsi pacea și liniștea. Odihnește-te în pace, domnule Adrian Manole!”, a spus Stelian Gima. „Astăzi am aflat cu profundă tristețe despre trecerea în neființă a lui Adrian Manole. Pentru mine, Adrian va rămâne mereu primul președinte de organizație municipală cu care am colaborat în PD, dar și primul președinte în al cărui birou politic am activat. Un om de o corectitudine exemplară, cu o capacitate de organizare remarcabilă, care a știut să inspire și să formeze oameni în jurul său. Îi port recunoștință pentru încrederea și îndrumarea oferite la începutul drumului meu politic. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus președinta organizație județene Constanța a femeilor liberale, Adriana Campeanu. „Drum lin, Adrian Manole! Ne vor lipsi sfaturile și experiența ta. Vei rămâne, în amintirea tuturor celor care te-au cunoscut și apreciat, un reper de profesionalism. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, a zis deputatul PNL Constanța Marian Crușoveanu, membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură.

Născut pe 6 iunie 1957, Adrian Manole a fost una dintre figurile marcante ale politicii dobrogene și naționale. A intrat în Parlamentul României în primul Legislativ post-revoluționar (1990-1992), pe listele FSN, și în același timp a ocupat funcția de primar al Constanței (1990-1991), într-o perioadă plină de provocări pentru administrația locală.

Pe lângă rolul său în politică, Manole a sprijinit sportul constănțean, fiind, din 1990 și până la finalul vieții, președinte onorific al CS Farul Constanța.

Între 2009 și 2014, a reprezentat România în Parlamentul European, iar în plan local, s-a implicat constant în viața organizațiilor liberale. În 2018 a fost ales președinte al Organizației Municipale PNL Constanța, iar în martie 2024, Biroul Politic Județean PNL Constanța l-a validat cu unanimitate în funcția de președinte al Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor, rol în care s-a remarcat prin experiența și echilibrul său.