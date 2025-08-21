Doliu în lumea muzicii! Ernesto Barajas, solistul trupei Enigma Norteno, care are patru milioane de ascultători lunari pe Spotify, a fost împușcat marți în orașul Zapopan de doi bărbați aflați pe o motocicletă.

În urma atacului, un alt bărbat și-a pierdut viața, iar o femeie a fost rănită la picior, conform poliției.

Anterior, în luna mai, cinci membri ai trupei Fugitivo fuseseră uciși în statul Tamaulipas, relatează AFP.

Trupa Enigma Norteno are în repertoriu o piesă dedicată lui Nemesio Oseguera, liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), una dintre cele mai influente organizații de trafic de droguri din Mexic.

O altă melodie a trupei, numită „Los Chapitos”, face referire la fiii lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, celebrul baron al drogurilor și fost lider al cartelului Sinaloa, condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite.

Grupările criminale din Mexic angajează muzicieni să compună și să interpreteze melodii care le laudă activitățile, însă artiștii ajung adesea prinși în conflictele dintre aceste clanuri.

Mass-media din Mexic au raportat că Ernesto Barajas primise anterior amenințări din partea CJNG. Mai multe state mexicane au restricționat acest subgen controversat al muzicii regionale, care se răspândește rapid și dincolo de granițele țării.

Totodată, artistul mexican Peso Pluma, care combină corridos cu rap și hip-hop, a fost clasat în 2024 drept al șaptelea cel mai ascultat muzician din lume, conform Spotify.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a exclus posibilitatea interzicerii „narcocorridos” și a anunțat, în schimb, organizarea unui concurs muzical „pentru pace și împotriva adicțiilor”, menit să reducă influența narcoculturii asupra tinerilor.

Și presa din România este în doliu, după trecerea în neființă a jurnalistului Sandrino Gavriloaia, colaborator și realizator de emisiuni la Televiziunea Română. Anunțul a fost făcut luni de colegii săi de la TVR, instituție unde a activat aproape trei decenii.

Sandrino Gavriloaia a început colaborarea cu TVR în 1995 și s-a făcut remarcat prin documentarele și emisiunile culturale pe care le-a realizat de-a lungul anilor. Printre cele mai cunoscute proiecte se numără seria „Călător în Orient”, care a stat și la baza volumului „Călătorii orientale”. De asemenea, el a scris poezii și a contribuit la platforma LiterNet.

Reprezentanții TVR Cultural au transmis un mesaj emoționant dedicat memoriei lui:

„Ne-a părăsit Sandrino Gavriloaia, jurnalist și autor al multor documentare și emisiuni culturale realizate la TVR. A semnat seria de televiziune ‘Călător în Orient’, a publicat volumul ‘Călătorii orientale’ și a scris poezie, colaborând cu LiterNet. A fost un coleg discret, dar mereu prezent cu idei și pasiuni, un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi. Îi vom simți lipsa. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Cei care l-au cunoscut l-au portretizat drept o persoană discretă, dar profund pasionată, cu abilitatea remarcabilă de a transforma experiențele trăite în povești captivante. Mai multe puteți citi aici.