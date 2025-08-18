Doliu în lumea filmului. Membrii familiei au spus că Starr avea probleme de sănătate de câțiva ani. Cauza exactă a morții nu a fost confirmată. Starr este cunoscut pentru rolul din ”Bad News Bears”, pe care l-a interpretat când avea doar 13 ani.

Viața lui Jeffrey Louis Starr a fost marcată de combinația dintre o carieră scurtă, dar strălucitoare și decenii de devotament față de comunitate și familie.

Născut pe 20 februarie 1964, în Cape Girardeau, Missouri, Starr a început să joace încă din copilărie. A preluat rolul lui Mike Engelberg din ”The Bad News Bears in Breaking Training” (1977) și ”The Bad News Bears Go to Japan” (1978). L-a înlocuit pe Gary Lee Cavagnaro, care l-a interpretat pe Engelberg în prima parte a serialului, relatează TMZ.com.

După ce a devenit cunoscut în lumea filmului la o vârstă fragedă, Jeffrey Louis Starr a dus o existență în afara Hollywood-ului. A fost implicat în comunitate și, din 2010, a slujit și ca diacon la Biserica Baptistă Mill Creek.

Jeffrey Louis Starr s-a căsătorit cu Linda, în 1981. Cuplul a avut doi fii, Brandon și Jacob, și au fost căsătoriți timp de 44 de ani.

De asemenea, a lăsat în urmă numeroși nepoți. Starr adora să meargă la biserică și să petreacă mult timp cu familia și nepoții săi, conform necrologului citat de The Daily Mail.

Deși nu are o listă mare de roluri, performanța sa din „Bad News Bears” rămâne în memoria multora. A fost unul din actorii care fac parte din istoria filmului, rolul interpretat în ”Bad News Bears” fiind privit cu simpatie de generații întregi.