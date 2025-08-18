Doliu în lumea filmului. Membrii familiei au spus că Starr avea probleme de sănătate de câțiva ani. Cauza exactă a morții nu a fost confirmată. Starr este cunoscut pentru rolul din ”Bad News Bears”, pe care l-a interpretat când avea doar 13 ani.
Viața lui Jeffrey Louis Starr a fost marcată de combinația dintre o carieră scurtă, dar strălucitoare și decenii de devotament față de comunitate și familie.
Jeffrey Louis Starr a jucat în ”Bad News Bears” când avea doar 13 ani
Născut pe 20 februarie 1964, în Cape Girardeau, Missouri, Starr a început să joace încă din copilărie. A preluat rolul lui Mike Engelberg din ”The Bad News Bears in Breaking Training” (1977) și ”The Bad News Bears Go to Japan” (1978). L-a înlocuit pe Gary Lee Cavagnaro, care l-a interpretat pe Engelberg în prima parte a serialului, relatează TMZ.com.
Viața de după actorie
După ce a devenit cunoscut în lumea filmului la o vârstă fragedă, Jeffrey Louis Starr a dus o existență în afara Hollywood-ului. A fost implicat în comunitate și, din 2010, a slujit și ca diacon la Biserica Baptistă Mill Creek.
Jeffrey Louis Starr s-a căsătorit cu Linda, în 1981. Cuplul a avut doi fii, Brandon și Jacob, și au fost căsătoriți timp de 44 de ani.
De asemenea, a lăsat în urmă numeroși nepoți. Starr adora să meargă la biserică și să petreacă mult timp cu familia și nepoții săi, conform necrologului citat de The Daily Mail.
Rolul său a fost apreciat de generații la rând
Deși nu are o listă mare de roluri, performanța sa din „Bad News Bears” rămâne în memoria multora. A fost unul din actorii care fac parte din istoria filmului, rolul interpretat în ”Bad News Bears” fiind privit cu simpatie de generații întregi.