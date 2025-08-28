Fotbalul românesc este în doliu! Daniel Ariciu, fostul portar al echipei FC Argeș, a decedat la vârsta de 74 de ani. Clubul din Pitești a emis un comunicat prin care a confirmat vestea tristă și i-a adus un omagiu fostului portar, foarte apreciat în anii ’70.

Daniel Ariciu s-a născut la Berevoiești, județul Argeș, pe 18 octombrie 1950. A atras rapid atenția antrenorului Leonte Ianovschi, care l-a promovat mai întâi la juniorii lui Dinamo Pitești, apoi, în 1969, la doar 18 ani, în poarta primei echipe. Debutul în prima divizie a avut loc pe 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău – FC Argeș 1-0, iar în 1972 a cucerit titlul de campion național.

În total, la FC Argeș a jucat 130 de meciuri în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele rapide, priza excelentă la minge și plasamentul deosebit. În 1976 s-a transferat la Baia Mare, contribuind la consolidarea echipei de fotbal sub conducerea lui Viorel Mateianu. A revenit la Pitești în 1980, unde a mai evoluat doi ani, după care a trecut la FC Olt, unde a apărat până în 1984. Ulterior, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu ediția 1983-1984.

„FC Argeș a mai pierdut astăzi un mare campion. Daniel Ariciu a plecat dintre noi. Acesta rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al dăruirii și al eleganței între buturi. Drum lin, Campionule!", a precizat FC Argeș într-o postare pe Facebook.

În sezonul 1984-1985, Daniel Ariciu a fost titular pe postul de portar al echipei „șepcilor roșii”, contribuind semnificativ la promovarea formației în primul eșalon. Din vara anului 1985, a evoluat la Muscelul Câmpulung Muscel, unde și-a încheiat cariera.

Ariciu a avut un rol important și în echipa națională de juniori, participând la numeroase succese ale acesteia. A fost selecționat de peste 30 de ori la naționala de juniori și de 15 ori la naționala de tineret. Fiul său, Mihai, activează ca antrenor în cadrul academiei clubului.

Înmormântarea va avea loc la Oradea, orașul în care Daniel Ariciu era stabilit.