Lamine Yamal de la FC Barcelona se află din nou în centrul atenției, de această dată din motive romantice. Fotbalistul a făcut publică relația sa cu artista de muzică latino Nicki Nicole, cu ocazia zilei de naștere a acesteia, pe 25 august.

Pe rețelele sociale, Lamine a distribuit pe Instagram o fotografie în care apare alături de Nicole, la masa unui restaurant elegant, într-un decor romantic presărat cu petale de trandafiri, baloane în formă de inimă și un tort roz. Fotografia îl surprinde pe fotbalist cu un zâmbet larg și o ținută full black, accesorizată cu bijuterii, în timp ce artista argentiniană a strălucit prin machiajul extravagant, cu buzele roșii lucioase.

Ceea ce fanii bănuiseră deja, a fost confirmat: cei doi formează un cuplu de aproximativ o lună. Surse apropiate spun că Lamine și Nicole au fost surprinși sărutându-se într-un club de noapte pe 24 iulie, la scurt timp după petrecerea de 18 ani a fotbalistului. De asemenea, Nicki Nicole a fost prezentă la loja VIP în timpul meciului FC Barcelona – Como (5-0), purtând tricoul cu numărul 10 al lui Lamine, și a stat alături de familia acestuia pe durata partidei.

Săptămâna trecută, cei doi au fost surprinși la o plimbare relaxată pe străzile din Monte-Carlo, semn că și-au acordat câteva zile de respiro pe Coasta de Azur. Seara s-a încheiat cu o cină la Maybourne Riviera, unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din zonă, faimos pentru priveliștea spectaculoasă asupra Mării Mediterane.

Nicki Nicole, pe numele real Nicole Denise Cucco, s-a născut pe 25 august 2000, în Rosario, Argentina. Artista a câștigat rapid popularitate cu hituri precum „Wapo Traketero”, „Colocao”, „Mamichula” și „Mala Vida”, fiind una dintre cele mai apreciate voci din scena muzicală latino contemporană.

Rămâne de văzut dacă relația celor doi tineri va fi la fel de spectaculoasă ca începutul ei, însă, pentru moment, fanii sunt încântați să urmărească fiecare moment romantic pe care cuplul îl împărtășește publicului: de la cinele luxoase și plimbările pe Coasta de Azur, la aparițiile strălucitoare la meciuri și evenimente mondene. Lamine și Nicki par să trăiască fiecare clipă cu intensitate maximă, transformându-și povestea de dragoste într-un adevărat spectacol mediatic care combină pasiunea pentru fotbal și muzică cu romantismul pur.