Joi, compania CFR Călători a transmis că va opri circulația unor trenuri pe numeroase rute interne. Motivul invocat este incapacitatea de a achita la termen facturile către CFR SA, administratorul rețelei feroviare. Anunțul survine la doar câteva zile după ce oficialii companiei afirmau că vor găsi rapid o rezolvare pentru criza de lichidități.

Reprezentanții companiei au explicat că suma datorată depășește 40 de milioane de lei. Din cauza neplății, CFR SA nu mai permite accesul deplin la infrastructură pentru anumite trenuri, ceea ce a dus la eliminarea lor din circulație. Situația complică deplasările pasagerilor pe trasee foarte solicitate.

Declarațiile transmise presei confirmă că și Autoritatea de Reformă Feroviară are obligații financiare restante față de CFR Călători. Din peste 139 de milioane de lei care ar fi trebuit încasați, doar 8 milioane au fost transferați companiei. Suma nu este suficientă pentru a acoperi plățile curente.

CFR Călători mai precizează că a reușit, totuși, să vireze aproximativ 13 milioane de lei către administratorul infrastructurii. Cu toate acestea, nivelul restanțelor rămâne ridicat, iar fără încasări suplimentare situația nu poate fi rezolvată pe termen scurt.

Potrivit informațiilor disponibile, peste 30 de trenuri sunt deja suspendate, unele legând orașe mari precum Suceava, Bacău, Pașcani și Botoșani. Sunt afectate și trasee de lung parcurs, inclusiv București – Iași și București – Galați. Astfel, numeroși călători se confruntă cu dificultăți majore în planificarea deplasărilor.

Comunicatul companiei detaliază dificultățile financiare care au condus la aceste măsuri și oferă o imagine mai clară asupra problemelor din interiorul sistemului feroviar. Documentul arată că obligațiile de plată către CFR SA, ce însumează peste 41 de milioane de lei, nu au putut fi achitate la termenul scadent.

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7.8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.”

Reprezentanții au mai adăugat că au achitat parțial sumele datorate. „Cu toate acestea CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviara, ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.”

Conducerea companiei recunoaște că întârzierea în încasarea banilor de la autorități, combinată cu subfinanțarea sistemului, face imposibilă plata integrală a obligațiilor.

„Menționăm că, dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației, suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente.”

Reprezentanții companiei și-au cerut scuze publice pentru disconfortul creat.

„CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot apărea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”, se mai arată în mesajul oficial.

Pe lângă declarații, compania a publicat lista completă a trenurilor anulate, care urmează să intre în vigoare începând cu lunile septembrie și octombrie.

Anulările trenurilor CFR Călători intră în vigoare la începutul lunilor septembrie și octombrie, după cum reiese din lista de mai jos, comunicată de companie.

A. 1. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.

2. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.

3. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570 SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur.

4. Începând cu data de 06.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.

5. a) Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.

b) Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Constanta.

6. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 5106 si 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

7. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 13071 (5071) si 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.

8. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 3115, 3116, 3117 si 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

9. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 3126 si 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.

10. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 3127 si 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

11. Începând cu data de 08.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

12. a) Începând cu data de 08.09.2025 si pana la noi dispoziții trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.

b) Începând cu data de 08.09.2025 si pana la noi dispoziții trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.

13. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 4205 si 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.

14. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 4102, 4103, 4105 si 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Bistrița Nord și retur.

15. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 4372 si 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.

16. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 si 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.

17. Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 4533 si 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.

18. a) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 2441 si 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 2445 si 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.

19. a) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 2560 si 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.

c) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.

d) Începând cu data de 01.09.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu- Sighișoara și retur.

B. 1. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov-București Nord.

2. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 12661 (1661) si 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.

3. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1748 si 1749 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Deda și retur.

4. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1571 si 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.

5. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1590 si 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur.

6. Începând cu data de 04.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1530 si 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.

7. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1532 si 1533 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timișoara Nord și retur.

8. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1537 si 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

9. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1743 si 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.

10. Începând cu data de 01.10.2025 si pana la noi dispoziții trenurile 1745 si 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.