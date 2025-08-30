Potrivit unui comunicat al CFR SA, după ce CFR Călători și TFC au efectuat plăți parțiale ale sumelor restante în ultimul moment, aplicarea prevederilor din telegrama CFR nr. 28 din 27.08.2025 a fost suspendată temporar, până la noi dispoziții.

„În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători și TFC, se suspendă temporar, până la noi dispoziții, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”, se arată în comunicatul emis de CFR SA.

Joi, CFR Călători a anunțat că va anula zeci de curse feroviare, programate între 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza întârzierilor la plata facturilor. Această hotărâre contrazicea declarațiile făcute la începutul săptămânii de reprezentanții companiei, care susțineau că vor găsi o soluție.

Printre rutele afectate se numărau conexiuni importante între orașe mari, precum Suceava-Bacău, Pașcani-Botoșani, București-Iași și București-Galați, iar numărul trenurilor anulate ajungea la zeci. Reprezentanții CFR Călători au explicat joi că nu pot achita la termen contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii, în valoare de 41,4 milioane de lei, deoarece compania are de încasat peste 139 de milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), reprezentând plata facilităților de călătorie și compensația pentru serviciul public.

Comunicatul companiei explică dificultățile financiare care au dus la aceste măsuri și oferă o perspectivă mai clară asupra problemelor din sistemul feroviar. Documentul precizează că obligațiile de plată către CFR SA, în valoare de peste 41 de milioane de lei, nu au putut fi onorate la termenul stabilit.

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7.8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.”

Reprezentanții au mai adăugat că au achitat parțial sumele datorate.

„Cu toate acestea CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviara, ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.”

Conducerea companiei admite că întârzierile în încasarea fondurilor de la autorități, alături de subfinanțarea sistemului, fac imposibilă achitarea integrală a obligațiilor.

„Menționăm că, dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației, suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente.”