Trenurile operate de CFR Călători au fost aproape de a fi suspendate din circulație din cauza datoriilor de peste 8 milioane de euro către CFR SA. Situația a fost clarificată după întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), unde s-au găsit soluții pentru reluarea normală a transportului feroviar de pasageri. Compania națională a comunicat oficial că impedimentele financiare au fost depășite.

Situația a fost semnalată inițial de clubferoviar.ro, care a relatat că CFR Călători riscă să-și oprească trenurile din cauza neachitării Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Facturile restante se ridicau la aproximativ 8,2 milioane de euro.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis o notificare oficială către directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, prin care a adus la cunoștință valoarea datoriilor. Documentul a fost înaintat și către ARF, Direcția de Transport Feroviar și secretarul de stat cu atribuții în domeniul feroviar, Ionuț Săvoiu.

În notificare se preciza că neplata sumelor afectează chiar și capacitatea CFR SA de a-și plăti angajații. Măsurile anunțate includeau suspendarea trenurilor Regio de la 1 septembrie 2025 și a trenurilor Interregio de la 1 octombrie 2025, până la achitarea integrală a restanțelor sau stabilirea unui plan ferm de plată.

Termenul-limită stabilit pentru rezolvarea datoriei era 29 august 2025. Această presiune a generat un risc real de blocaj în transportul feroviar de pasageri la nivel național.

Pentru a preveni oprirea trenurilor, reprezentanții CFR Călători s-au întâlnit la sediul ARF cu oficialii CFR SA. În cadrul discuțiilor au fost analizate soluții concrete pentru depășirea impedimentelor.

Urmare a acestei întâlniri, CFR Călători a comunicat oficial:

„Referitor la articolele apărute astăzi, 25 august a.c., în mass-media privind posibila interdicție de circulație a unor trenuri ale CFR Călători pe rețeaua feroviară începând cu data de 1 septembrie 2025, facem următoarele precizări: Urmare a întâlnirii de la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), la care au participat reprezentanții ARF, CFR Călători și CFR SA, au fost identificate modalitățile prin care, cu sprijinul tuturor celor implicați, impedimentele existente au fost depășite. Astfel, nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA. Menționăm că, la acest moment, facilitățile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestației efectuate de CFR Călători, iar valoarea compensației este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor Contractului de Serviciu Public”, scrie în comunicat.

Deciziile luate la întâlnire au fost considerate suficiente pentru continuarea circulației trenurilor fără restricții.

CFR Călători este operatorul național de transport feroviar de pasageri, responsabil de transportul public de călători pe calea ferată în condiții de siguranță și ecologice. Managementul companiei pune accent pe servicii de calitate și accesibilitate pentru toate categoriile sociale.

CFR SA, cunoscută și ca CFR Infrastructură, gestionează infrastructura feroviară națională. Aceasta include stațiile, peroanele, trecerile la nivel cu calea ferată, pasarele și pasaje, precum și întreținerea șinelor și a liniilor electrice. CFR SA organizează și coordonează circulația tuturor trenurilor, alocând traseele operatorilor de transport de călători.

CFR Marfă operează transportul feroviar de marfă la nivel național, fiind distinctă ca obiect de activitate față de CFR Călători și CFR SA. Toate cele trei companii funcționează sub subordonarea Ministerului Transporturilor, dar au responsabilități separate și obiective specifice.

Inițial, măsurile anunțate de CFR SA includeau suspendarea trenurilor Regio și Interregio până la achitarea integrală a datoriei. Aceste restricții ar fi afectat fluxul de pasageri și facilitățile oferite acestora.

După întâlnirea de la ARF, a fost clarificat că trenurile CFR Călători vor continua să circule normal. Compania urmează să implementeze un calendar de plată care să asigure funcționarea financiară a CFR SA și plata angajaților săi.

Această măsură a venit ca răspuns direct la notificările oficiale și la avertismentele privind riscul opririi transportului de călători. Pasagerii nu vor resimți întreruperi, iar serviciile publice de transport feroviar rămân disponibile conform programului obișnuit.