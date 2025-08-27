România se pregătește să devină lider regional în industria de apărare prin construirea, împreună cu gigantul european Rheinmetall, a celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție din lume. Investiția, estimată la 535 de milioane de euro, va fi realizată în orașul Victoria, județul Brașov, și va demara în 2026, cu o durată de execuție de trei ani. Proiectul va crea aproximativ 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), după ce ministrul Radu Miruță a semnat miercuri, în Germania, contractul de realizare a investiției.

„Ceremonia de astăzi vine după câteva săptămâni intense de discuţii şi negocieri, de muncă serioasă, cu respect faţă de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României”, precizează MEDAT. „Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiţii mai puţin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect şi ferm, se poate schimba şi ceea ce alţii spuneau că e imposibil”, declară ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Fabrica va produce pulbere pentru industria de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune, consolidând poziția României pe piața europeană a armamentului. Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va asigura know-how-ul tehnologic și infrastructura necesară.

La ceremonia de semnare au fost prezenți CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil și președintele Bulgariei, Rumen Radev. MEDAT a precizat că negocierile au fost intense, dar că România a obținut condiții avantajoase, inclusiv drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea furnizorilor români și costuri de licență corecte.

Ministrul Miruță a subliniat că aceste negocieri au permis economii de peste 93 de milioane de euro pentru statul român, cu sprijinul Administrației Prezidențiale, al Prim-Ministrului și al consilierului său pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuț.

„Faţă de forma contractuală pe care a preluat-o actualul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro. Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale şi al Prim-Ministrului, dar şi datorită unei echipe de profesionişti pregătiţi, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuţ, care şi-a câştigat respectul partenerilor germani”, se menţionează în comunicat.

Pe plan regional, Rheinmetall a anunțat recent investiții similare și în Bulgaria, unde va produce praf de pușcă și proiectile de 155 mm, într-un joint venture evaluat la peste 1 miliard de euro. Compania urmărește să-și consolideze capacitatea de producție în Europa, menținând parteneriate cu alte firme din domeniul apărării, precum Leonardo (Italia) și Lockheed Martin (SUA).

„Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti: pentru ca investiţii strategice ca aceasta să aibă cadrul şi oamenii potriviţi. Nu cedez. Şi nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României”, declară ministrul Radu Miruţă.

Rheinmetall a achiziționat anul trecut pachetul majoritar al Automecanica Mediaș și a anunțat recent producția transportoarelor blindate Lynx în România, întărind astfel rolul țării în lanțul european de apărare.

Prin această investiție, România își asigură materia primă necesară industriei de armament și devine un actor strategic de referință în regiune.