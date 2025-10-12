De multe ori eliminarea furnicilor este extrem de dificilă, iar funiciile pot provoca distrugeri pe termen lung casei și fundației sale. De aceea, este foarte important să îndepărtați lucrurile care atrag furnicile în casă, pentru a evita o infestare.

Dar, dacă primul lucru pe care îl faceți este să striviți furnicile pentru a le omorî, poate ar trebui să vă gândiți de două ori, potrivit tomsguide.

Potrivit experților în dăunători, făcând asta, puteți atrage și mai multe furnici în casă.

Interzis pentru cei care stau la curte. Ați observat vreodată furnici care invadează o zonă în care tocmai ați strivit o surată de-a lor? Există un motiv surprinzător (dar dezgustător) pentru acest lucru. De obicei, corpurile furnicilor conțin un fluid care se scurge de fiecare dată când le striviți. Acest fluid produce feromoni, care apoi trimit un semnal întregii colonii, ca un semnal de alertă să vină să le salveze.

Această tactică ciudată de supraviețuire ajută la protejarea coloniilor de furnici de unele boli. Pe măsură ce furnicile ajung ”la locul faptei” pentru a muta furnicile moarte într-o altă zonă, acest lucru le împiedică să contamineze restul coloniei.

”Practic, ele trimit un semnal de primejdie pentru a alerta colonia din apropiere că există o amenințare percepută”, a declarat Louisa Messenger, entomolog medical și profesor la Universitatea din Nevada, Las Vegas, pentru The Spruce.

„Vin să investigheze, să se apere și să organizeze un răspuns mai coordonat. În mod paradoxal, ajungi de fapt să ai mai multe furnici decât ți-ai fi dorit inițial”,, spune ea.

Interzis pentru cei care stau la curte. Cel mai bun sfat este să te asiguri că zona pe care ai strivit o furnică este curățată și igienizată corespunzător. Acest lucru va elimina mirosul persistent al feromonilor pentru a preveni activitatea ulterioară a dăunătorilor.

De aceea, e bine să vă faceți un obicei zilnic din a șterge imediat petele de mâncare și blaturile de bucătărie și mai ales de a depozita alimentele corect.

Folosiți recipiente etanșe, sigilate, pentru alimente uscate, gustări sau chiar hrană pentru animale de companie, pentru a împiedica furnicile să pătrundă în interior.

În plus, puteți furnicile la distanță cu mai multe soluții naturale, făcute acasă, mai ales dacă nu vreți să folosiți substanțe chimice dure.

Pur și simplu amestecați o soluție 50:50 de oțet alb cu apă într-o sticlă transparentă, înainte de a pulveriza blaturile, suprafețele sau orice alt loc unde ați observat furnici frecvent.

Mirosul puternic al oțetului nu numai că va respinge furnicile, dar va elimina și urmele de miros pe care le lasă.

Alternativ, puteți pulveriza uleiuri esențiale diluate, cum ar fi ulei de mentă, arbore de ceai, eucalipt, mentă creață și scorțișoară, pentru a emana mirosuri puternice care să respingă furnicile.

Un alt mod excelent de a descuraja furnicile este să presărați resturile de zaț de cafea pe o suprafață de unică folosință, cum ar fi cartonul, înainte de a le plasa în zonele cu furnici. Majoritatea dăunătorilor nu este atrasă de mirosul copleșitor al zațului vechi, inclusiv țânțarii, limacșii și chiar vulpile.

Așadar, dacă observați vreodată o furnică sau două, evitați să o striviți! Nu veți face altceva decât să atrageți în casă și mai multe furnici.