Decizie pentru cei care retrag bani de la bancomat. Barclays a clarificat regulile privind accesul clienților la numerar, inclusiv scenariile în care o sumă ar putea fi creditată înapoi în conturile lor. Banca a furnizat informațiile după ce un client a contactat-o în legătură cu o problemă recentă la un bancomat.

Clientul a adresat o întrebare băncii Barclays pe rețelele de socializare:

„Vreau să știu dacă o retragere de numerar a fost reluată de bancomat, deoarece am fost puțin distras și nu am luat banii. Au fost preluați sau au fost furați de altcineva?”

Banca i-a răspuns clientului că bancomatul ar fi retras banii „după scurt timp”. În plus, banca a declarat că suma ar trebui rambursată în soldul contului persoanei respective, adăugând:

„Aceasta ar trebui rambursată în contul dumneavoastră”.

Pentru cei care se întreabă ce se întâmplă dacă nu reușesc să recupereze toți banii solicitați de la un bancomat Barclays, există îndrumări disponibile pe site-ul Barclays.

Banca a explicat:

”Uneori, bancomatul, fie în țară, fie în străinătate, se va corecta singur și va returna fondurile în contul dumneavoastră în termen de 48 de ore. Trebuie să acordăm proprietarilor bancomatelor acest interval de timp pentru a returna fondurile în contul dumneavoastră, înainte de a putea lua măsuri.”

În cazul în care fondurile nu apar în contul clientului, Barclays invită clienții să facă o reclamație pentru a-și recupera banii la orice sucursală, scrie chroniclelive.co.uk.

Alternativ, pot aranja o reclamație prin telefon, apelând la 0800 400 100 dacă se află în Regatul Unit sau la +44 2476 842 099 dacă sună din străinătate. Clienții vor trebui să contacteze Barclays, indiferent dacă bancomatul a aparținut unei alte bănci sau instituții financiare.

Banca poate avea nevoie de până la 12 zile lucrătoare pentru a investiga reclamația. Barclays și-a clarificat regulile pe site-ul său, precizând:

„Vă vom anunța cât timp ar trebui să dureze. Dacă aveți succes, vom rambursa banii în contul dumneavoastră.”

Clienții Barclays ar trebui să fie conștienți de limitele de retragere a numerarului care se aplică contului, deoarece acestea pot diferi. Suma pe care o pot retrage depinde de tipul de cont, de fondurile disponibile și de existența unei facilități de descoperit de cont. Acestea sunt limitele care se aplică:

Conturi curente personale (inclusiv conturi Cash Card) – până la 300 GBP pe zi, dar puteți seta limita zilnică de la 0 GBP la 500 GBP

Premier – până la 1.000 GBP pe zi, dar puteți seta limita zilnică de la 0 GBP la 2.000 GBP

Business – până la 750 GBP pe zi (nu puteți modifica această limită)

Cash Card (pentru tineri) – până la 50 GBP pe zi, dar puteți seta limita zilnică de la 0 GBP la 50 GBP.