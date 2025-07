Lovitură pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Contractul în valoare de 100 de milioane de dolari semnat de aceștia cu platforma Netflix nu va fi prelungit. Acordul a fost încheiat în anul 2020, însă parteneriatul cu gigantul de streaming urmează să se încheie în luna septembrie a acestui an.

Un insider de la Hollywood a confirmat că parteneriatul de producție dintre Netflix și cuplul regal nu va fi reînnoit, decizia fiind parte dintr-o schimbare de strategie a companiei de streaming. Potrivit unei surse citate de The Sun, „nu există animozitate din nicio parte”. Aceeași sursă a explicat că „lucrurile și-au urmat pur și simplu cursul”.

Chiar dacă acordul de 100 de milioane de dolari nu va fi prelungit, există în continuare posibilitatea unor colaborări viitoare între Netflix și cuplul format din Meghan Markle și Prințul Harry. De altfel, sezonul al doilea al emisiunii „With Love, Meghan” urmează să fie lansat pe platformă în această toamnă. Această decizie reflectă orientarea actuală a Netflix, care se distanțează de contractele ample, cu multiple proiecte incluse.

O tendință similară a fost observată și în cazul acordului cu Higher Ground, compania de producție a fostului președinte Barack Obama și a soției sale, Michelle Obama.

Potrivit celui mai recent raport de audiență publicat de Netflix, emisiunea „With Love, Meghan” a ocupat poziția 383 în clasament, acumulând 5,3 milioane de vizualizări.

În paralel, producția „Polo”, realizată cu Meghan Markle și Prințul Harry în calitate de producători executivi, a fost urmărită de aproximativ 500.000 de gospodării. În continuare, documentarul „Harry & Meghan”, lansat în 2022, rămâne cel mai vizionat documentar de debut din istoria platformei.

„Netflix a fost inteligent în sensul că a obținut un număr foarte mare de spectatori pentru prima serie documentară și știa, în mod realist, că va fi apogeul conținutului din partea cuplului din Montecito”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Sezonul al doilea al emisiunii „With Love, Meghan” a fost deja filmat și urmează să fie lansat pe platforma Netflix în această toamnă. Regia este din nou semnată de Michael Steed, iar Chrissy Teigen este prima celebritate confirmată ca invitat special în noile episoade.

În paralel cu această producție, Meghan Markle și-a lansat propriul brand de lifestyle, intitulat As Ever, în parteneriat cu Netflix. Numeroase produse din colecția As Ever au fost prezentate în cadrul emisiunii, reflectând legătura directă dintre serial și noul proiect comercial al ducesei.