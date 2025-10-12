În Capitală, salariul mediu net a fost de 7.051 de lei, în creștere cu 7,70% față de iunie 2024. Clujul ocupă locul al doilea, cu o medie de 6.633 de lei și o creștere de 10,20%, iar Timișul completează podiumul, cu 6.192 de lei și un avans de 6%.

Pe următoarele locuri se află Tulcea, cu 5.539 de lei (+7%), Sibiu cu 5.528 de lei (+3,50%) și Ilfov, unde salariul mediu a ajuns la 5.443 de lei (+5,80%), potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS).

Argeșul se remarcă printr-o creștere semnificativă de 16,10%, ajungând la un salariu mediu de 5.410 lei, una dintre cele mai mari creșteri din țară. Brașovul are o medie de 5.376 de lei (+6,90%), iar Iașiul 5.335 de lei (+5,40%).

În zona Moldovei, Bacăul a înregistrat un avans de 12,50%, cu un salariu mediu de 5.138 lei. Aradul a raportat o medie de 5.025 lei (+10,70%), iar Oltul 5.003 lei (+8,70%). Prahova (4.987 lei, +5,30%), Mureș (4.982 lei, +9,10%) și Constanța (4.880 lei, +4,60%) se află în continuarea clasamentului.Î

Galațiul a raportat 4.858 lei (+3,80%), Doljul 4.837 lei (+4,70%), iar Alba 4.715 lei (+3,80%). În Caraș-Severin salariul mediu a fost de 4.697 lei, cu o creștere puternică de 12,30%, iar în Gorj s-a observat o scădere de 1,90%, până la 4.693 lei.

Bihorul a înregistrat o creștere de 8,80%, ajungând la 4.670 lei, iar Vasluiul 4.636 lei (+10,50%). Sălajul a avut o creștere de 13%, cu o medie de 4.609 lei, în timp ce Dâmbovița a atins 4.607 lei (+5,60%). În Ialomița, salariul mediu a crescut spectaculos cu 14,40%, până la 4.568 lei, iar Buzăul a ajuns la 4.567 lei (+5,30%).

Giurgiu a raportat 4.524 lei (+6,70%), Brăila 4.469 lei (+8,40%) și Călărași 4.462 lei, însă cu o scădere de 0,90%. În Hunedoara s-a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri procentuale din țară, +16%, cu un salariu mediu de 4.405 lei. Mehedinți a consemnat o scădere de 3%, la 4.396 lei.

În nord-vest, Satu Mare a avut 4.354 lei (+2,70%), iar Neamț 4.353 lei (+1%). Bistrița-Năsăud a raportat o medie de 4.343 lei (+6,90%), Covasna 4.296 lei (+2,80%), Maramureș 4.287 lei (+3,30%) și Harghita 4.255 lei (+8,90%).

Teleormanul a ajuns la 4.252 lei (+10,50%), Suceava la 4.208 lei (+3,60%) și Vrancea la 4.203 lei (+5,70%). Botoșaniul a înregistrat o creștere modestă de 0,70%, cu un salariu de 4.131 lei, în timp ce Vâlcea a avut o scădere de 2,10%, până la 4.126 lei.