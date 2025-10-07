Cheltuielile au urmat aceeași tendință, ajungând la 8.042 lei pe lună pe gospodărie, respectiv 3.237 lei pe persoană, reprezentând 84,6% din totalul veniturilor. Astfel, românii reușesc să economisească, în medie, mai puțin de 16% din veniturile lor.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, veniturile au crescut cu 15–17%, iar cheltuielile cu peste 16%, ceea ce indică faptul că o mare parte din creșterea veniturilor este absorbită de scumpiri și de creșterea costului vieții.

INS arată că, în medie, veniturile bănești pe gospodărie au fost de 8.928 lei, iar veniturile în natură (produse proprii, hrană sau alte beneficii neplătite în bani) au fost de 574 lei.

Salariile și alte drepturi de natură salarială au constituit cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 69,1%, în ușoară creștere față de începutul anului.

La acestea se adaugă prestațiile sociale – pensii, indemnizații, alocații – care reprezintă aproape 20% din totalul veniturilor, precum și veniturile în natură, care acoperă circa 6%.

În orașe, o gospodărie înregistrează, în medie, venituri lunare de 11.091 lei, cu 40% mai mult decât în mediul rural, unde media este de aproximativ 7.800 lei.

La nivel individual, un locuitor din mediul urban are un venit mediu de 4.572 lei, comparativ cu 3.000 lei în mediul rural.

Structura veniturilor diferă semnificativ:

În mediul urban, 75% din venituri provin din salarii, iar doar 17% din prestații sociale.

În mediul rural, salariile au o pondere mai redusă, în timp ce veniturile din ajutoare și alte beneficii sociale depășesc 22%.

De asemenea, veniturile în natură – cum ar fi produsele alimentare obținute din propria gospodărie – sunt de trei ori mai mari în mediul rural decât în orașe.

Cheltuielile medii lunare totale ale românilor au atins 8.042 lei pe gospodărie, înregistrând o creștere de 5% față de trimestrul precedent.

Cea mai mare parte a banilor este destinată consumului, adică alimentelor, utilităților, îmbrăcămintei și transportului.

1.592 lei pentru alimente și băuturi nealcoolice (33,3% din buget),

657 lei pentru locuință, apă, electricitate și gaze (13,7%),

391 lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte (8,2%),

337 lei pentru transport (7,1%).

La polul opus, educația rămâne cea mai mică prioritate, cu doar 31 de lei lunar pe gospodărie, reprezentând 0,7% din totalul cheltuielilor.

Diferențele între mediul urban și cel rural se păstrează și în ceea ce privește cheltuielile.

În orașe, o gospodărie cheltuie, în medie, 9.383 lei pe lună, adică de 1,4 ori mai mult decât o gospodărie din mediul rural.

La nivel individual, un locuitor din oraș cheltuie lunar 3.868 lei, în timp ce un satelit cheltuie aproximativ 2.500 lei.

În orașe, cea mai mare parte a banilor este alocată taxelor, impozitelor și contribuțiilor, reprezentând aproape 37% din total.

În mediul rural, în schimb, consumul din resurse proprii (produse cultivate sau crescute în gospodărie) reprezintă 10,6% din cheltuieli, de aproape patru ori mai mult decât în mediul urban.