Potrivit ministrului Nazare, pierderea fondurilor europene ar fi reprezentat un risc major pentru economie, întrucât acestea constituie „principala sursă de creștere și relansare economică” a țării. Nazare a adăugat că menținerea finanțării din partea Uniunii Europene este esențială pentru continuarea investițiilor în infrastructură, educație, sănătate și digitalizare.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care România a fost monitorizată atent de instituțiile europene privind respectarea jaloanelor din cadrul PNRR și gestionarea responsabilă a deficitului bugetar.

Prin eforturile recente ale Guvernului, România își consolidează poziția în cadrul Uniunii Europene, demonstrând că reformele fiscale și administrative încep să dea rezultate concrete, a concluzionat Nazare.

Nazare a anunțat, duminică după-amiază, printr-o postare pe Facebook, că are „mesaje importante după reuniunea ECOFIN”, referitoare la accesul României la fondurile europene și la măsurile care asigură menținerea acestora pentru anul viitor.

”La ECOFIN-ul din iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europeane suspendate pentru 2026, ceea ce România nu şi-ar fi permis. Astăzi nu mai suntem în această realitate. Măsurile pe care le-am luat în acest 100 de zile îşi fac efectele scontate. Fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere, sunt principala sursă de relansare. Am depăşit pericolul, trebuie să absorbim cât mai mult din toţi banii europeni pe care îi avem la dispoziţie, iar acest lucru ne va ajuta pentru a relansa creşterea economică, care este firavă în acest moment”, a transmis ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a relatat că, în cadrul reuniunii ECOFIN, a avut discuţii bilaterale cu omologii săi din Bulgaria şi Grecia, axate pe combaterea contrabandei cu ţigări – o problemă considerată serioasă de toate cele trei state. Oficialul român a subliniat că există deschidere pentru schimb de informaţii şi acţiuni comune menite să limiteze acest fenomen.

Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) a avut loc la Luxemburg, în perioada 9–10 octombrie 2025, cu participarea miniştrilor de finanţe din statele membre ale Uniunii Europene.