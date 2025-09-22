Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni după-amiază, într-un interviu la Antena 3 CNN, că bugetul pentru anul 2025 a fost construit greșit la începutul acestui an. La acea dată, Ministerul Finanțelor era condus de actualul vicepremier, Tanczos Barna.

Nazare consideră că situația dificilă cu care se confruntă România poate fi corectată doar printr-o rectificare bugetară.

„Avem un plan care vizează nu doar anul 2025, dar și anul 2026 și acest plan îl discutăm înainte cu Comisia”, a explicat ministrul. El a adăugat: „Ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât, acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile. Şi, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie de Comisie şi de toţi ceilalţi finanţatori”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Room” de la Antena 3 CNN, unde Nazare a precizat că la reuniunea de la Copenhaga nu s-a discutat despre posibile majorări de taxe

Ministrul Finanțelor a arătat că este necesar ca cheltuielile esențiale să fie acoperite și ca lista acestora să fie adusă într-o zonă realistă de evaluare.

El a reamintit că, atât în luna august, cât și în iulie, a atras atenția asupra unor ipoteze nerealiste care au stat la baza construcției bugetului actual. Potrivit lui, aceste erori vor fi corectate prin rectificare, iar în paralel se va pregăti un buget pentru 2026 care să fie mai realist, astfel încât România să revină pe traiectoria asumată în 2024 până la finalul anului 2026.

Nazare a precizat că există un plan care vizează nu doar anul 2025, ci și anul 2026, plan care este discutat și agreat în prealabil atât cu Comisia Europeană, cât și cu finanțatorii, pentru a fi acceptat și pentru a avea un impact pozitiv inclusiv asupra ratingurilor, a nivelului dobânzilor și a altor indicatori importanți.

„Trebuie acoperite cheltuieli esențiale, trebuie aduse în zona realistă a unei evaluări a listei. Eu am spus de mai multe ori în luna august și nu numai atunci, chiar și în iulie, că sunt ipoteze nerealiste care au fost luate în calcul la construcția actualului buget. Reparăm acest lucru prin rectificare și, bineînțeles, punem bugetul într-o ipostază realistă, în momentul când construim un nou buget pentru 2026, astfel încât, România să se să revină în traiectoria asumat în 2024, la finalul anului 2026. Deci, avem un plan care ține…. vizează nu doar anul 2025, dar și anul 2026 și acest plan îl agreăm înainte cu Comisia și cu finanțatorii, astfel încât, să fie un plan agreat și un plan pe care să avem un feedback pozitiv, pentru că depinde de, fie pozitiv pentru, bineînțeles, viitoarele valori de rating, nivelul dobânzilor și așa mai departe”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat de jurnalista Andreea Dumitrescu dacă le poate garanta românilor că nu vor mai exista noi majorări de taxe.

Nazare a evitat să facă speculații, spunând că nu dorește să discute pe baza unor ipoteze. El a explicat că toate creșterile de taxe avute în vedere sunt deja incluse în pachetele fiscale I și II și că nu este cazul să se ia în considerare zvonuri, ci doar date evaluate temeinic.

Ministrul a subliniat că impactul fiscal al acestor pachete a fost deja comunicat, iar în contextul actual nu se justifică alte discuții legate de taxe. Totodată, el a amintit că, în paralel, la Bruxelles au loc discuții la care participă direct premierul, iar concluziile acestora vor fi incluse în rectificarea bugetară.

Potrivit lui Nazare, rectificarea va urma un parcurs normal, urmând să fie dezbătută în coaliție, la nivel politic, la București, cu toate datele disponibile pe masă, după finalizarea discuțiilor europene.