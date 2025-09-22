Comisiile pentru energie și cea economică ale Senatului au acordat luni raport favorabil, cu amendamente, asupra Ordonanței de Urgență 35/2025. Aceasta prevede că și persoanele aflate în tratament la domiciliu, care utilizează dispozitive medicale, aparate sau echipamente consumatoare de energie electrică, vor putea beneficia de tichetul electronic pentru energie, în valoare de 50 de lei.

Ajutorul va fi oferit exclusiv pe perioada în care aceste persoane folosesc la domiciliu aparatele sau echipamentele medicale necesare tratamentului lor, asigurând astfel sprijinul doar în situațiile în care consumul de energie este direct legat de nevoile medicale.

Potrivit dispozițiilor ordonanței, persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc, începând cu data de 1 iulie 2025, un voucher electronic de 50 de lei destinat plății facturilor de energie. Această măsură urmărește să sprijine în mod concret persoanele singure cu venituri lunare mai mici de 1.940 lei, precum și familiile cu venituri medii sub 1.784 lei pe lună per persoană.

În total, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea beneficia de acest tip de sprijin, oferind astfel o acoperire semnificativă pentru persoanele aflate în dificultate.

În plus, un alt amendament adoptat în cadrul comisiilor stabilește că „pentru categoriile sociale lipsite de acces la mediul online, aflate în imposibilitate de deplasare, din motive medicale și/sau financiare, până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile publice locale sunt obligate să desemneze o persoană care să le reprezinte în vederea obținerii tichetului electronic pentru energie în valoare de 50 de lei”.

Această prevedere are scopul de a asigura acces egal la sprijinul oferit, chiar și pentru cei care întâmpină dificultăți de deplasare sau care nu au acces la internet, eliminând astfel orice barieră administrativă în calea obținerii ajutorului.

OUG 35/2025, care introduce un mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică, urmează să fie supusă dezbaterii plenului Senatului, primul for legislativ sesizat. Aceasta reprezintă un pas important în adoptarea unei măsuri de protecție socială menite să atenueze impactul facturilor de energie asupra celor mai vulnerabili cetățeni, iar procedura legislativă va continua cu dezbaterile detaliate în plen, unde se vor analiza toate amendamentele și observațiile formulate de senatori.