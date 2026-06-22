Vești bune pentru pensionarii din România. Cine poate primi până la 1.000 de lei în plus

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia în 2026 de mai multe măsuri de sprijin financiar acordate de stat. O parte dintre ajutoare sunt plătite automat, pe baza datelor existente în evidențele autorităților, în timp ce alte beneficii necesită depunerea unei solicitări la primărie. Sprijinul vizează atât completarea veniturilor din pensii, cât și acoperirea unor cheltuieli esențiale, precum alimentele sau costurile cu energia.

Pensionarii cu venituri mici beneficiază, începând din 2026, de un ajutor financiar acordat în baza OUG nr. 23/2026, act normativ intrat în vigoare în luna aprilie.

Măsura se adresează persoanelor din sistemul public de pensii și beneficiarilor din sistemul pensiilor militare de stat care au venituri lunare cumulate din pensii de cel mult 3.000 de lei.

Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei:

1.000 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

800 de lei pentru venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

600 de lei pentru venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Sumele sunt achitate în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026, prin intermediul caselor teritoriale și sectoriale de pensii.

Pentru acordarea acestui sprijin nu este necesară depunerea unei cereri. Plata se realizează automat, pe baza informațiilor existente în evidențele caselor de pensii.

Totodată, ajutorul financiar nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi sociale și nu poate fi executat silit prin poprire.

Pensionarii care încasează venituri foarte reduse pot beneficia și de indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută drept pensia minimă socială, scrie avocatnet.ro.

În anul 2026, cuantumul indemnizației sociale este de 1.281 de lei. Astfel, în situațiile în care pensia aflată în plată este sub acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație, statul completează diferența până la nivelul de 1.281 de lei.

Această măsură are rolul de a asigura un venit minim persoanelor vârstnice care nu au acumulat, de-a lungul activității profesionale, contribuții suficiente pentru o pensie mai mare.

Pensionarii eligibili continuă să beneficieze de tichetele sociale pentru alimente și mese calde, potrivit prevederilor OUG nr. 115/2023.

În perioada 2025-2027, inclusiv în anul 2026, valoarea sprijinului este de 125 de lei și se acordă o dată la șase luni.

În cazul pensionarilor, pot primi aceste tichete persoanele care au împlinit vârsta de cel puțin 65 de ani și beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari.

Sprijinul este încărcat pe un card electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde de la comercianții incluși în program.

Pensionarii care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie-martie.

Măsura este destinată acoperirii integrale sau parțiale a costurilor cu încălzirea și poate fi acordată indiferent dacă locuința utilizează energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi și petrolieri.

Pot beneficia de acest sprijin:

persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 2.053 de lei;

familiile cu venituri nete de cel mult 1.386 de lei pe membru.

În cazul încălzirii cu energie electrică, ajutorul este acordat doar consumatorilor vulnerabili care nu dispun de altă sursă de încălzire sau celor care au fost debranșați, din motive tehnologice ori economice, de la sistemele de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale și dețin un contract valabil de furnizare a energiei electrice.

Pentru obținerea acestui drept este necesară depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria de domiciliu sau la serviciul public de asistență socială competent.

La stabilirea eligibilității sunt luate în calcul, de regulă, toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, cu excepțiile prevăzute de lege.

De asemenea, ajutorul nu se acordă persoanelor sau familiilor care dețin anumite bunuri considerate incompatibile cu statutul de beneficiar al acestui tip de sprijin.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de venituri și de sursa de încălzire utilizată:

până la 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică;

până la 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale;

până la 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri.

Pensionarii care îndeplinesc criteriile de venit aplicabile consumatorilor vulnerabili pot solicita și suplimentul pentru energie, un beneficiu distinct de ajutorul pentru încălzire.

Acest sprijin este acordat în fiecare lună și contribuie la acoperirea cheltuielilor cu iluminatul locuinței și cu energia utilizată pentru prepararea hranei.

Condițiile privind veniturile sunt identice cu cele aplicabile ajutorului pentru încălzire:

maximum 1.386 de lei net pe membru de familie;

maximum 2.053 de lei pentru persoanele singure.

Solicitarea trebuie depusă la autoritatea locală competentă.

Valoarea suplimentului diferă în funcție de tipul de energie utilizat:

30 de lei pe lună pentru energie electrică;

10 lei pe lună pentru gaze naturale;

10 lei pe lună pentru energie termică;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situațiile în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie utilizată în locuință, suplimentul acordat este de 70 de lei pe lună.

Înainte de solicitarea oricărei forme de sprijin, pensionarii trebuie să verifice cu atenție criteriile de eligibilitate aplicabile fiecărei măsuri, întrucât condițiile privind veniturile, documentele necesare și modalitatea de acordare diferă de la un program la altul.