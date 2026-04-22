Cristian Vasilcoiu, secretar general adjunct în Ministerul Muncii, a afirmat că aproximativ 300 de veterani de război ar fi trebuit să primească, în luna decembrie, un ajutor anual pentru încălzire în valoare de aproximativ 300 de lei.

Acesta a explicat că, potrivit legislației, suma ar fi trebuit indexată cu rata inflației, însă atât indexarea, cât și acordarea efectivă a ajutorului ar fi fost refuzate.

Cristian Vasilcoiu a transmis că prezintă acest caz ca exemplu de măsură pe care o consideră parte a reformelor lui Ilie Bolojan.

„Vi se pare asta reformă?!? (Şi) de asta zic eu că realitatea e alta!”, a adăugat el.

El a precizat că impactul bugetar ar fi fost de aproximativ 9.000 de lei pe an, dar că, în final, veteranii nu ar mai fi primit nimic. Ulterior, probabil răspunzând celor care au crezut că a greșit calculul (300 de veterani x 300 de lei = 90.000 de lei), Cristian Vasilcoiu a explicat că s-a referit la diferența dintre suma în plată de anul trecut și de anul curent.

„Sătul fiind de “economiști”, scriu și LEGENDA Impactului bugetar: diferența dintre suma în plată de anul trecut și de anul curent: de aia 9.000 de lei! Și eu am făcut Dreptul, nu ASE, dar cei din urmă degeaba!”, a mai precizat secretarul de stat.

Declarațiile apar într-un context politic tensionat, după ce PSD a anunțat luni retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unei consultări interne la nivel național.

Și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a prezentat o evaluare în care a arătat că, în ultimele luni, guvernarea ar fi fost marcată de creșteri de taxe și impozite, reducerea unor venituri și efecte de recesiune economică.

El a inclus în această analiză și impactul asupra unor categorii considerate vulnerabile, precum pensionarii, profesorii, mamele, persoanele cu dizabilități și veteranii.

„10 luni de promisiuni. Rezultatul: taxe mai mari, salarii tăiate, recesiune. Timp de 10 luni ni s-au promis reforme. Ce am primit în schimb: majorări de taxe și impozite, tăieri de venituri, recesiune economică. Tăieri din banii mamelor. Tăieri din salariile profesorilor. Taieri din banii seniorilor. Tăieri până și de la persoanele cu dizabilități. Tăieri de la veteranii de război. Tăieri de la investiții. Tăieri, tăieri, tăieri…. Aceasta nu este reformă. Aceasta este regres social. Când 80% dintre români spun că direcția este greșită, nu poți susține că ai făcut reforme”, a transmis Marius Budăi marți, 21 aprilie 2026.

Potrivit unor surse politice, miniștrii PSD ar putea să își depună demisiile în bloc, iar conducerea partidului urmează să formalizeze ieșirea de la guvernare după consultările de la Palatul Cotroceni, convocate miercuri de Nicușor Dan.

În interiorul partidului este analizată și posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură, pentru care ar fi necesar sprijinul altor formațiuni parlamentare.