Într-o analiză detaliată, Dragoș Huru, profesor de economie și Director al Departamentului de Economie și Politici Economice din cadrul ASE București, trage un semnal de alarmă critic asupra intenției guvernului de a lista noi pachete de acțiuni ale companiilor de stat.

În mesajul său postat pe LinkedIn, intitulat „Criza măgarului lui Buridan în economia României”, el avertizează că privatizarea parțială, în absența unei strategii de reformă reală, nu este decât o metodă disperată de a masca ineficiența fiscală, riscând să arunce România într-un „cerc vicios al sărăciei”.

Retorica economică a momentului pare blocată între amintirea traumatică a privatizărilor netransparente din anii ’90 și nevoia acută de a cârpi un buget de stat aflat sub presiunea deficitului. Pentru Dragoș Huru, abordarea actuală este „cel puțin absurdă”, amintind de transformarea binelui social în bunăstare personală restrânsă care a marcat tranziția românească.

Analiza sa nu se rezumă însă la critici politice, ci apelează la fundamentele filosofiei aristoteliene și ale managementului public modern pentru a demonta mitul conform căruia proprietatea privată este „panaceul universal”.

Profesorul Dragoș Huru subliniază o carență gravă de viziune în actualele planuri guvernamentale. În opinia sa, simpla intenție de a vinde acțiuni, fără a declara o strategie clară de reformă pentru companiile vizate, este un act de o superficialitate periculoasă.

„Este greu de identificat ce anume ne interesează: nu avem informații financiare despre companii, nu știm ce o să se întâmple cu companiile care nu merg”, afirmă acesta, subliniind că speranța că firmele neperformante se vor desființa de la sine este o utopie.

Mai grav, expertul ASE identifică o asemănare îngrijorătoare cu strategiile iraționale din perioada comunistă târzie, când Nicolae Ceaușescu vindea orice resursă pentru a-și atinge obiectivele personale, un drum care nu poate avea decât un „final nefericit”.

Problema centrală nu este doar actul vânzării în sine, ci contextul de „haloimăs public” și dezorientare, unde intuițiile personale needucate ale decidenților politici sunt prezentate drept strategii economice. În acest vid de informație și logică, orice analiză critică este condamnată politic, fără ca scopul adevărului să mai fie relevant pentru cei care iau deciziile.

O eroare fundamentală a economiștilor de conjunctură este aplicarea acelorași criterii de evaluare pentru companiile de stat și cele private. Dragoș Huru explică faptul că agenții economici de stat sunt categorii speciale, a căror eficiență nu este neapărat sinonimă cu profitabilitatea brută. Aceste entități produc adesea bunuri care nu pot fi tranzacționate ușor sau a căror valoare se întinde pe generații.

„Există numeroase exemple în care statele realizează venituri prin companiile pe care le dețin, mergând până la instituirea de monopoluri de stat pentru a asigura sustenabilitatea financiară a sistemelor de asigurări sociale – pensii – pe termen lung”, punctează profesorul Dragoș Huru.

El dă exemplul securității militare sau al serviciilor publice esențiale, unde o firmă privată ar impune prețuri prohibitive pentru a-și recupera investiția rapid. Prin urmare, renunțarea la aceste active în numele unui „management slab” este o eschivă de la responsabilitatea politică. Un profit scăzut poate fi, de fapt, costul asumat al unui beneficiu social care menține coeziunea unei națiuni.

De ani de zile, mantra „managementului privat” în companiile de stat a fost vândută publicului ca fiind soluția magică pentru corupție și ineficiență. Dragoș Huru demolează această teorie, catalogând schema numirii managementului privat drept un „dezastru strategic” în lipsa unei evaluări reale a politicilor publice. Departe de a eficientiza, această metodă a servit deseori doar la transferul de influență, fără a rezolva problemele structurale.

Reforma reală, în viziunea profesorului de economie, ar trebui să însemne eficientizarea cheltuielilor și rescalarea celor care pot genera creștere, nu doar tăierea arbitrară de fonduri.

În România, „reforma” a fost adesea confundată cu subfinanțarea educației și a infrastructurii, în timp ce cheltuielile prioritare sunt decise de politicieni fără expertiză, conform propriei lor pregătiri limitate. Huru avertizează că acest „activism fără perspectivă” nu generează politici publice, ci doar polarizare socială și un declin al calității serviciilor de bază.

Una dintre cele mai insidioase practici identificate în analiza profesorului este „aruncarea costurilor”. În loc să reorganizeze cheltuielile ineficiente, statul înființează entități separate sau mută angajații și activele pentru a ascunde problemele reale. Această tactică a fost vizibilă în cazuri istorice precum falimentul Parmalat sau crearea Petromservis înainte de privatizarea Petrom.

„În practică, externalizarea poate duce la situații în care aceleași servicii sunt realizate de aceiași oameni, dar prin firme private apropiiate decidenților, la costuri mai mari”, explică Dragoș Huru.

Rezultatul este un sabotaj controlat: compania mamă este devalorizată artificial prin mutarea activelor valoroase către interpuși, pentru ca în final să fie vândută la un preț scăzut sub pretextul că nu este profitabilă.

Economia reală este complexă, iar profesorul subliniază că nu există o „piatră filosofală” sau o strategie universală, ci doar nevoia de specialiști – ingineri, economiști, avocați – care să lucreze pentru interesul public, nu pentru grupuri de interese.

Argumentul guvernului că listarea acțiunilor va acoperi găurile din buget este comparat de profesorul Huru cu gestul disperat de a merge la o casă de amanet. „La amanet, bunurile sunt evaluate sub valoarea lor reală; în mod similar, vânzarea de acțiuni realizată sub presiune duce, de regulă, la obținerea unui preț inferior”, avertizează acesta.

România nu se află într-o situație disperată care să justifice lichidarea activelor care produc profit chiar și în condiții de management mediocru.

Impactul unei astfel de decizii este devastator pe termen lung. Când statul vinde participații în companii care exploatează resurse strategice, el pierde nu doar dividendele viitoare, ci și capacitatea de a interveni în economie, atrage atenția Dragoș Huru.

„Deficitul poate părea rezolvat pe termen scurt, dar, în anul următor, problemele pot deveni mai mari: prețurile bunurilor din aceste sectoare pot crește, iar statul își pierde spațiul de politică economică”, explică expertul.

Practic, se finanțează consumul curent prin vânzarea „argintăriei familiei”, o greșeală fundamentală care nu elimină cauza deficitului, ci doar amână deznodământul, făcând împrumuturile viitoare mult mai scumpe.

În încheierea analizei sale, Dragoș Huru propune o alternativă rațională la febra privatizărilor: concentrarea pe angajamentele europene și pe atragerea banilor din PNRR și alte mecanisme financiare. Miza este colosală, aproximativ 50 de miliarde de lei, sumă care ar putea echilibra balanța financiară fără a sacrifica proprietatea publică strategică.

Dezvoltarea ar trebui să se bazeze pe principiul liberalismului românesc interbelic – „prin noi înșine” – adaptat desigur la contextul integrării europene. Aceasta înseamnă valorificarea resurselor proprii prin prelucrare avansată, nu prin exportul de materii prime sau vânzarea companiilor care le gestionează. În plus, o piață bursieră precum cea a României, cu tranzacții zilnice modeste, nu poate absorbi pachete de acțiuni de miliarde de lei fără a suferi șocuri care să scadă și mai mult prețul de vânzare.

„Miza este menținerea credibilității externe și evitarea riscului de a compromite parcursul de aderare la OECD”, conchide profesorul Huru. Mesajul său este clar: un stat eficient nu este unul care se desființează prin vânzarea funcțiilor sale, ci unul care își exercită rațiunea și moralitatea pentru a îmbunătăți sistemul în beneficiul colectivității, nu pentru a oferi soluții de moment unor probleme structurale profunde.