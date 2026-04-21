Grupul francez Carrefour își accelerează strategia de restrângere a operațiunilor internaționale, anunțând oficial pregătirile pentru ieșirea de pe piața din Turcia.

Această decizie vine la scurt timp după ce retailerul a finalizat procesul de părăsire a României, confirmând un trend de consolidare a afacerilor doar în zonele considerate prioritare.

Anunțul a provocat o reacție imediată pe piețele financiare, generând o scădere bruscă a acțiunilor subsidiarei turce la bursa din Istanbul.

Conform acordului stabilit, Carrefour își vinde participația deținută în subsidiara locală către A101 Yeni Mağazacılık, cel mai mare lanț de magazine de tip discount din Turcia. Cumpărătorul, deținut de Turgut Aydın Holding, este un colos în domeniu, operând o rețea impresionantă de peste 13.400 de magazine și 60 de depozite.

Prin această mișcare, A101 va prelua și cota deținută de Sabanci Holding, urmând să controleze aproximativ 90% din entitatea Carrefour SA.

Valoarea totală a companiei, incluzând datoriile acumulate, a fost estimată la 325 de milioane de dolari. Deși proprietarul se schimbă, cele 1.237 de magazine din Turcia, care au generat venituri de 1,9 miliarde de dolari în 2025, nu își vor schimba imediat identitatea vizuală.

În baza unui acord de licențiere, unitățile vor continua să funcționeze sub brandul Carrefour pentru o perioadă de cel puțin doi ani. Este interesant de notat că grupul turc cumpărător are conexiuni și cu piața românească, prin Memorial Hospitals Group și brandul English Home.

Retragerea din Turcia nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un plan amplu al grupului francez de a-și reduce prezența internațională pentru a se concentra pe piețele fundamentale pentru Carrefour: Franța, Spania și Brazilia.

Această restructurare a lăsat urme adânci în Europa de Est și de Sud.

În vara anului 2025, Carrefour a părăsit Italia printr-o tranzacție de un miliard de euro, iar în România, rețeaua a fost vândută fraților Pavăl (proprietarii Dedeman) pentru suma de 823 de milioane de euro, după un sfert de secol de activitate locală.

Lista țărilor vizate pentru exit include, de asemenea, Belgia, Polonia și Argentina.

În timp ce la Istanbul acțiunile au scăzut cu peste 10%, investitorii de la Paris au reacționat moderat pozitiv, acțiunile crescând ușor cu 1%. Această discrepanță sugerează că acționarii principali susțin viziunea conducerii de a sacrifica prezența globală în favoarea unei stabilități financiare pe piețele de bază.

Categorie Detalii Specifice Observații Cumpărător A101 Yeni Mağazacılık Cel mai mare lanț de discount din Turcia Vânzător Grupul Carrefour (Franța) Strategie de consolidare a piețelor nucleu Valoare Tranzacție 325 Milioane USD Include și datoriile subsidiarei Active Transferate 1.237 magazine Venituri de 1,9 mld. USD în 2025 Reacție Bursă -10% Istanbul / +1% Paris Impact imediat după anunțul oficial Utilizare Brand Carrefour (pentru 2 ani) În baza unui acord de licențiere Context Regional Retragere din România și Italia Tranzacții de 823 mil. €, respectiv 1 mld. € Piața Românească Cumpărător: Frații Pavăl Finalizat după 25 de ani de prezență locală

„Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Mulţumim echipelor KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”, a declarat Karina Pavăl, vicepreședintele Pavăl Holding.

„Suntem onorați să asistăm Pavăl Holding într-o tranzacție de referință pentru piața de retail din România. Dimensiunea și complexitatea proiectului au necesitat o abordare integrată, în care diversele expertize juridică, fiscală și financiară precum si alinierea constantă cu echipa Pavăl Holding coordonată de Karina Pavăl sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a tuturor etapelor procesului. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Laura Toncescu, Partener, Head of KPMG Legal – Toncescu și Asociații.