Frații Pavăl sunt implicați într-un proces amplu de finanțare pentru achiziția Carrefour România, iar creditul de circa 400 de milioane de euro ar urma să fie acordat de Banca Transilvania. Suma reprezintă o parte din valoarea totală a tranzacției, estimată la 823 de milioane de euro, ceea ce plasează această operațiune printre cele mai mari din sectorul fuziunilor și achizițiilor din România.

Surse din piața bancară, citate de Ziarul Financiar, indică faptul că discuțiile sunt avansate, iar Banca Transilvania se află printre principalii finanțatori ai grupului Pavăl Holding. Relația dintre cele două părți nu este una nouă, banca fiind implicată în finanțarea Dedeman și a altor proiecte ale grupului de peste un deceniu.

Importanța acestei finanțări este amplificată de faptul că împrumutul ar urma să fie acordat din bilanțul propriu al băncii. Această abordare subliniază capacitatea crescută a Băncii Transilvania de a susține independent tranzacții de anvergură, fără a apela la sindicate bancare externe, așa cum era obișnuit în trecut.

În acest context, tranzacția marchează și o schimbare de paradigmă pe piața financiară locală, unde băncile cu capital românesc încep să joace un rol mai activ în finanțarea marilor achiziții.

Frații Pavăl ar urma să preia integral operațiunile Carrefour din România, inclusiv segmentul de retail alimentar și non-alimentar, dar și activele imobiliare deținute de grupul francez. Carrefour este prezent pe piața locală încă de la începutul anilor 2000 și operează în prezent aproximativ 480 de magazine, în mai multe formate și sub diverse branduri.

În februarie, grupul francez Carrefour a anunțat oficial semnarea unui acord cu Pavăl Holding pentru vânzarea afacerii din România. Valoarea tranzacției a fost stabilită la 823 de milioane de euro, consolidând poziția acesteia drept una dintre cele mai importante mutări din retailul local din ultimii ani.

Rețeaua Carrefour generează vânzări cumulate de aproximativ 2,8 miliarde de euro, ceea ce o transformă într-un activ strategic major pentru orice investitor interesat de piața de consum din România. Integrarea acesteia în portofoliul Fraților Pavăl ar putea duce la consolidarea unei poziții dominante în sector.

În prezent, tranzacția este analizată de Consiliul Concurenței, instituția care trebuie să aprobe transferul pentru a preveni eventuale distorsiuni în piață. Finalizarea este estimată pentru a doua parte a anului 2026, moment în care va avea loc și plata efectivă a sumei convenite.

Pe de altă parte, performanțele financiare ale Dedeman, principalul business al Fraților Pavăl, indică o capacitate solidă de susținere a unei astfel de investiții. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 12,54 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de euro, confirmând poziția sa de lider pe piața de bricolaj din România.