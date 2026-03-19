Banca Centrală Europeană (BCE) a transmis însă că urmărește atent riscurile la adresa inflației și a creșterii economice, în contextul creșterii prețului petrolului, fiind pregătită să intervină dacă situația o va impune, potrivit Reuters.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul de presă publicat după a doua reuniune a BCE din acest an.

În ultimele două săptămâni, cotațiile la țiței au înregistrat o creștere de peste 40% odată cu declanșarea războiului din Iran, ceea ce a amplificat temerile privind depășirea semnificativă a țintei de 2% pentru inflație în zona euro. În acest context, se apreciază că o astfel de evoluție ar putea determina Banca Centrală Europeană, cu sediul la Frankfurt, să înăsprească politica monetară pentru a limita ritmul de creștere a prețurilor. Piețele estimează în prezent că ar putea avea loc mai mult de două majorări ale dobânzilor în cursul acestui an.

„Războiul va avea un impact materiale asupra inflaţiei pe termen scurt, prin preţurile mai ridicate la energie. Implicaţiile pe termen mediu vor depinde atât de intensitatea şi durata conflictului, cât şi de modul în care preţurile la energie afectează inflaţia şi economia. O perturbare prelungită a aprovizionării cu petrol şi gaze va duce la majorarea inflaţiei şi încetinirea creşterii economice. Consiliul guvernatorilor este pregătit să ajusteze toate instrumentele sale în cadrul mandatului său”, se arată în comunicatul BCE.

În scenariul de bază al BCE, inflația este estimată să se situeze la 2,6% în acest an, urmând să scadă la 2% în anul următor și să ajungă la 2,1% în 2028. În ceea ce privește evoluția economiei zonei euro, aceasta ar urma să înregistreze o creștere de 0,9% în acest an, de 1,3% în anul viitor și de 1,4% în 2028.