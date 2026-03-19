Indicele pan-european STOXX Europe 600 a scăzut cu 0,7%, după ce a pierdut câștigurile din prima parte a sesiunii. Majoritatea sectoarelor și piețelor importante au încheiat ziua în teritoriu negativ.

La nivel național, indicele DAX din Germania a coborât cu 0,96%, FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,94%, iar FTSE MIB din Italia a pierdut 0,33%. CAC 40 din Franța a înregistrat o scădere marginală de 0,06%.

Singura excepție a fost indicele IBEX 35 din Spania, care a închis pe plus, cu un avans de 0,29%.

În plan corporativ, acțiunile companiei britanice Diploma au crescut cu 17,8%, atingând un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni, după ce compania și-a îmbunătățit estimările pentru întregul an.

Grupul anticipează acum o creștere organică a veniturilor de 9%, față de 6% anterior, iar estimările privind profitul operațional au fost revizuite în creștere cu 13%.

De asemenea, acțiunile companiei IT Softcat au urcat cu 9,2% după publicarea rezultatelor semestriale. Compania a raportat o performanță descrisă drept excepțională și și-a majorat prognoza pentru întregul an, în condițiile în care profitul operațional ajustat a crescut cu 27,3% în cele șase luni încheiate la 31 ianuarie.

Pe piața energiei, prețul petrolului a înregistrat creșteri semnificative. Cotația Brent a urcat cu 4,8%, ajungând la 108,41 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a crescut cu 1,8%, până la 97,97 dolari pe baril.

Această evoluție este pusă în legătură cu tensiunile din Strâmtoarea Ormuz. În acest context, președintele american Donald Trump a criticat aliații NATO pentru lipsa de implicare în protejarea transporturilor maritime și a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de sprijin.

Rezerva Federală a SUA a decis să mențină dobânda de referință în intervalul 3,5%–3,75%. În același timp, datele publicate în SUA arată că indicele prețurilor de producție a crescut cu 0,7% în februarie, peste estimările de 0,3%, ceea ce indică presiuni inflaționiste persistente.

În urma acestor date, randamentele obligațiunilor de stat au crescut. În Marea Britanie, randamentul titlurilor pe 2 ani a ajuns la 4,113%, iar cel al obligațiunilor pe 10 ani la 4,735%. În Germania, randamentele pe termen scurt au înregistrat de asemenea creșteri.

Investitorii din Europa așteaptă publicarea datelor privind inflația din Uniunea Europeană, înaintea unor decizii de politică monetară programate pentru joi de către Banca Centrală Europeană, Banca Angliei, Riksbank și Banca Națională a Elveției.