Noile reglementări europene privind numerarul marchează o schimbare majoră în modul în care sunt efectuate tranzacțiile financiare în spațiul european, în special în state precum Germania, unde plățile cash rămân extrem de populare. Chiar dacă utilizarea metodelor digitale este în creștere, numerarul continuă să fie perceput ca un simbol al independenței financiare și al controlului direct asupra banilor.

Introducerea unui plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar între persoane fizice și firme sau între companii vine ca parte a unui pachet legislativ mai amplu. Acesta are ca obiectiv reducerea riscurilor asociate spălării banilor și finanțării activităților ilegale.

Autoritățile europene susțin că măsura nu vizează eliminarea numerarului, ci limitarea utilizării acestuia în tranzacții considerate vulnerabile, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

În același timp, pentru plățile care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a verifica identitatea clienților și de a păstra evidențe clare ale tranzacțiilor. Această cerință introduce un nivel suplimentar de control și reduce semnificativ anonimatul asociat numerarului.

Pentru mediul de afaceri, schimbările presupun adaptarea la noi proceduri administrative și respectarea unor reguli mai stricte. În paralel, consumatorii vor trebui să țină cont de limitele impuse, mai ales în cazul achizițiilor de valoare mare.

Un aspect esențial al noilor reguli privind numerarul este delimitarea între tranzacțiile private și cele comerciale, care devine crucială în aplicarea legislației. Restricțiile nu se aplică în cazul schimburilor directe între persoane fizice, ceea ce înseamnă că utilizarea numerarului rămâne liberă în aceste situații.

Totuși, atunci când este implicat un comerciant, regulile devin obligatorii. Spre exemplu, achiziționarea unui autoturism sau a altor bunuri de valoare de la o firmă nu va mai putea fi realizată integral în numerar dacă suma depășește plafonul stabilit. În aceste cazuri, metodele de plată alternative devin inevitabile.

Există deja domenii în care restricțiile sunt și mai severe. De exemplu, pentru achizițiile de metale prețioase, limita pentru plăți anonime în numerar este de 1.999,99 de euro, iar peste acest prag comercianții sunt obligați să verifice identitatea clientului. Această regulă este în vigoare din ianuarie 2020.

De asemenea, începând cu 1 aprilie 2023, plățile în numerar pentru achizițiile de proprietăți imobiliare au fost complet interzise în Germania, semn că tendința de limitare a utilizării cash-ului este deja în curs.

Autoritățile germane nu au anunțat, deocamdată, intenția de a introduce limite mai stricte decât cele stabilite la nivel european. Cu toate acestea, legislația permite adoptarea unor măsuri suplimentare, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor restricții mai dure în viitor.

Pentru unii, aceste schimbări reprezintă un pas necesar într-un context economic tot mai complex, în care fraudele financiare devin din ce în ce mai sofisticate. Pentru alții, însă, noile reguli privind numerarul ridică semne de întrebare legate de libertatea financiară și de dispariția treptată a anonimatului în tranzacții.