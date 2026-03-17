Președintele României, Nicușor Dan, va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, care se vor desfășura la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 19-20 martie 2026. Evenimentele vor aduce laolaltă liderii Uniunii Europene pentru a dezbate o serie de subiecte de o importanță majoră, interconectate și relevante pentru dinamica actuală globală.

Printre temele principale care vor fi abordate se numără consolidarea competitivității economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu și implicațiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene. Totodată, liderii europeni vor avea o discuție cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, privind situația geopolitică și importanța multilateralismului.

Discuțiile dedicate creșterii competitivității economice a Uniunii și consolidării pieței unice europene, care reprezintă tema centrală a reuniunii, vor urmări transpunerea concluziilor convenite în întâlnirile anterioare în măsuri concrete, însoțite de termene ambițioase. Pentru România, prioritară rămâne găsirea soluțiilor urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât cetățenii, cât și industria.

Totodată, este necesară elaborarea unei strategii pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică la nivel european și utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante pentru a proteja atât competitivitatea, cât și securitatea economică a Uniunii Europene.

În paralel, situația din Orientul Mijlociu și problema prețurilor crescute la energie vor constitui puncte esențiale pe agenda discuțiilor. Liderii europeni vor analiza modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea regiunii. Președintele Nicușor Dan va sublinia că protecția cetățenilor europeni, inclusiv a celor români aflați în zonă, este esențială, iar impactul conflictului asupra economiei globale, inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale trebuie limitat. De asemenea, situația din Gaza va fi atent monitorizată și analizată de liderii europeni, a informat Administrația Prezidențială.

Un alt subiect important al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor analiza și posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. În acest context, Președintele României, Nicușor Dan, va insista asupra menținerii presiunii asupra Rusiei prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În domeniul securității și apărării, este necesară o coordonare mai eficientă a investițiilor în industria europeană de apărare, precum și îmbunătățirea mobilității militare. România susține ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securității pe flancul Estic al Europei, în completarea acțiunilor NATO. Consolidarea acestor capacități este esențială pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a asigura protecția cetățenilor europeni.

Referitor la viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, Președintele Nicușor Dan va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru susținerea obiectivelor atât naționale, cât și europene, în special în domeniul competitivității economice. Asigurarea resurselor necesare va permite implementarea eficientă a măsurilor convenite și consolidarea poziției economice a Uniunii Europene pe termen lung.