Uniunea Europeană va oferi sprijin tehnic și financiar pentru redeschiderea oleoductului Drujba, avariat pe teritoriul Ucrainei, într-un demers care ar putea contribui la deblocarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului. Anunțul vine într-un moment sensibil, înaintea unui summit al liderilor europeni, în contextul opoziției manifestate de Ungaria și Slovacia față de acordarea finanțării.

Potrivit unui comunicat al Executivului european, oferta de sprijin a fost primită favorabil de autoritățile ucrainene, care și-au exprimat acordul pentru implicarea experților europeni în procesul de reparare a conductei. Reprezentanții instituțiilor europene au transmis că specialiștii sunt pregătiți să intervină imediat, în speranța că acest ajutor va permite depășirea blocajului actual și finalizarea rapidă a lucrărilor.

„UE a propus Ucrainei o susţinere tehnică şi finanţări. Ucrainenii au primit favorabil şi au acceptat această ofertă”, a transmis Ursula von der Leyen într-un comunicat, semnat şi de către preşedintele Consiliului European António Costa. „Experţi europeni sunt imediat disponibili. (…) Sperăm ca ajutorul UE să deschidă calea rezolvării blocajului actual şi să garanteze repararea rapidă a oleoductului”, se mai arată în mesajul lor.

Oleoductul Drujba are o importanță strategică pentru transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia, două state membre care au obținut derogări de la sancțiunile impuse de UE pentru a continua aceste importuri. Cele două guverne au condiționat însă ridicarea veto-ului asupra împrumutului european pentru Ucraina de reluarea fluxurilor de petrol prin această conductă.

În acest context, autoritățile de la Budapesta au susținut că oleoductul ar fi funcțional din punct de vedere tehnic, însă livrările ar fi fost blocate din considerente politice. Premierul ungar a afirmat că situația ar avea legătură cu alegerile legislative din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, sugerând că decizia Kievului ar urmări influențarea climatului politic intern.

În replică, președintele ucrainean a transmis, într-o scrisoare adresată liderilor europeni, că acceptă sprijinul tehnic și financiar oferit de UE pentru finalizarea reparațiilor. Totodată, acesta a avertizat că lucrările ar urma să dureze cel puțin o lună și jumătate, ceea ce înseamnă că reluarea completă a livrărilor nu ar putea avea loc imediat.

Anterior, liderul de la Kiev respinsese solicitările privind repararea conductei, acuzând Uniunea Europeană că ar folosi „șantajul” în acest sens.

Anunțul privind implicarea UE vine în preajma reuniunii de joi a liderilor europeni, unde tema împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina este așteptată să fie una dintre cele mai sensibile. Decizia privind această finanțare fusese convenită în decembrie, însă a fost blocată ulterior de veto-ul Ungariei, care a invocat necesitatea protejării intereselor energetice naționale.

În paralel cu aceste evoluții, Comisia Europeană a anunțat acordarea unei noi tranșe de finanțare pentru Republica Moldova, în valoare de 189 de milioane de euro, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere. Plata a fost aprobată după evaluarea pozitivă a implementării a 24 de reforme asumate de autoritățile de la Chișinău.

Din suma totală, 173 de milioane de euro vor fi transferate direct la bugetul de stat, în timp ce alte 16 milioane de euro vor fi direcționate către proiecte de investiții prin intermediul Platformei de investiții pentru politica de vecinătate. Această tranșă se adaugă celor 289 de milioane de euro acordate Republicii Moldova în cursul anului 2025.

Comisarul european pentru Extindere a declarat că autoritățile moldovene și-au respectat din nou angajamentele asumate în relația cu UE și că reformele implementate au generat beneficii concrete pentru cetățeni, inclusiv reducerea birocrației, dezvoltarea serviciilor online și îmbunătățirea calității mediului. Oficialul european a subliniat că, atunci când partenerii respectă condițiile stabilite, Uniunea trebuie să își onoreze la rândul său promisiunile de sprijin.

Reformele realizate de Republica Moldova au vizat domenii precum digitalizarea administrației, consolidarea securității cibernetice, transparența bugetară și întărirea sistemelor antifraudă și de recuperare a activelor. De asemenea, au fost lansate piețe naționale pentru energia electrică și mecanisme de echilibrare, iar ponderea energiei din surse regenerabile a înregistrat o creștere.

În cadrul planului de creștere, autoritățile moldovene urmăresc să facă economia mai atractivă pentru investițiile străine. În acest sens, Comisia Europeană a lansat, în septembrie 2025, o cerere de exprimare a interesului adresată sectorului privat, menită să stimuleze proiecte investiționale majore. Inițiativa rămâne deschisă până în iunie 2026 și are ca obiectiv dezvoltarea unor investiții transformatoare, eligibile pentru sprijin financiar din partea instituțiilor europene și a partenerilor financiari.