Testele de capacitate pe termen lung pe conducta Adria urmează să înceapă pe 11 martie. Programul de verificare se va desfășura timp de aproximativ zece luni și va fi împărțit în trei sau patru etape.

Aceste teste sunt realizate în baza unui acord între Grupul MOL și compania croată de stat JANAF, operatorul conductei. JANAF administrează un sistem de conducte pentru transportul țițeiului și terminale de stocare.

Potrivit informațiilor transmise de compania ungară, experții implicați în proiect vor analiza performanța infrastructurii în condiții diferite. Evaluarea va urmări nivelul de transport stabil și continuu pe termen lung.

Analiza va lua în calcul mai mulți factori. Printre aceștia se numără condițiile meteorologice, schimbările de sezon și tipurile diferite de țiței transportate prin conductă.

Reprezentanții MOL au explicat că, în primele etape ale testelor, conducta nu va funcționa la capacitatea maximă în fiecare zi. Situația este legată de funcționarea rafinăriilor din regiune.

Rafinăria Slovnaft din Bratislava operează în prezent la capacitate completă. În schimb, rafinăria Dunărea funcționează temporar cu o capacitate de producție limitată.

Testarea capacității maxime zilnice a conductei este estimată la aproximativ 40.000 de tone de țiței. Această capacitate va putea fi verificată în mod continuu abia după repornirea unității AV3. Reprezentanții companiei au precizat că repunerea în funcțiune a acestei unități este așteptată în toamna acestui an.

Seria de teste nu va analiza doar capacitatea conductei Adria. Potrivit companiei, evaluarea va viza întregul lanț logistic croat implicat în transportul de țiței.

Specialiștii vor verifica capacitatea porturilor implicate în transportul petrolului. De asemenea, vor analiza viteza de descărcare a cargourilor și capacitatea infrastructurii de stocare.

Un alt element evaluat va fi posibilitatea de amestecare a diferitelor tipuri de țiței. Acest aspect este important pentru adaptarea transportului la cerințele rafinăriilor care utilizează materia primă.

Procesul de testare va fi monitorizat de o echipă internațională independentă. MOL va implica experți din Statele Unite în acest proiect. În același timp, compania croată JANAF va lucra cu specialiști din Germania pentru monitorizarea testelor.

În ultimii ani au existat estimări diferite privind capacitatea reală a conductei Adria. Începând din 2023, în declarațiile publice din Croația, capacitatea anuală a conductei a fost estimată între 11 și 15 milioane de tone de țiței.

Cu toate acestea, volumele transportate până acum prin acest segment al conductei au fost mult mai mici. Potrivit datelor prezentate de companie, nu au fost transportate niciodată mai mult de 2,2 milioane de tone de țiței.

Reprezentanții MOL consideră că seria de teste ar putea clarifica această situație. După finalizarea evaluărilor, la începutul anului 2027, dezbaterea privind capacitatea conductei ar putea fi lămurită.

Compania a arătat că atunci se va putea vedea ce investiții sau modificări sunt necesare pentru ca oleoductul Adria să devină o rută pe deplin operațională.

În același timp, MOL a transmis că nu are încă un contract de transport valabil pentru anul 2026. Compania consideră că întârzierea semnării unui acord contractual creează incertitudine juridică într-un context deja complicat pentru aprovizionarea cu țiței.

De asemenea, MOL și Slovnaft așteaptă clarificări din partea operatorului croat și a autorităților din Croația. Companiile vor să știe dacă JANAF va permite tranzitarea transporturilor de țiței rusesc care sunt exceptate de la sancțiuni și care respectă reglementările internaționale.

Compania a transmis că a trimis deja partenerului croat autorizațiile emise de autoritățile din Ungaria și Slovacia. Conducta Adria este operată de compania croată de stat JANAF, responsabilă pentru infrastructura de transport al petrolului din acest sistem.