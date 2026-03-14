Prețurile la combustibil din România continuă să fie mai mari decât în Ungaria, generând îngrijorări pentru șoferi și transportatori. Comisarul guvernamental maghiar Szilárd Németh a evidențiat recent că Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională prin plafonarea prețurilor la combustibil, chiar și în contextul blocadei petroliere din Ucraina.

„Prin plafonarea prețurilor la combustibili, Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională chiar și în perioada blocadei petroliere din Ucraina. Între timp, în sudul Transilvaniei, la stația MOL din Alvinci, litrul de motorină este cu 70 de forinți mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți mai scump decât în Ungaria”, a scris Németh, într-o postare pe Facebook.

La stația MOL din Alvinci (Vințu de Jos, județul Alba), litrul de motorină se vinde cu 8,89 lei, iar litrul de benzină 95 costă 8,63 lei. În schimb, în Ungaria, prețurile plafonate sunt mai mici: 615 forinți/litrul de motorină (aproximativ 7,98 lei) și 595 forinți/litrul de benzină (7,72 lei). Aceasta înseamnă o diferență de preț de aproape 1 leu pe litru, favorabilă consumatorilor maghiari.

Conform ziarului maghiar Ripost, creșterea prețurilor la carburanți afectează deja estul României, unde costul suplimentar pentru un litru de combustibil poate ajunge la 1,30 lei.

„Este oficial că aceste consecințe ale exploziei prețului la petrol deja se simt în est, în special pentru cei care trăiesc aici și care pot alimenta cu un preț cu aproape 100 de forinți mai scump” (n.r. – 1,30 lei).

Guvernul de la Budapesta a decis plafonarea prețurilor pentru a sprijini consumatorii și transportatorii, într-un context internațional dificil. Creșterea prețului petrolului a fost influențată de întreruperea transportului prin conducta Drujba, precum și de instabilitatea din regiunea Golfului.

Plafonarea prețurilor asigură stabilitate financiară și reduce presiunea asupra bugetelor familiilor și a companiilor care depind de transportul rutier.

„În situația în care avem o escaladare continuă a prețului carburanților, să avem tot cadrul legal prin care să putem interveni de îndată, ca și Guvern, pentru a declara situația de criză în domeniul energetic și pentru a putea să luăm măsuri care, pe o perioadă temporară, să poată să atenueze cât mai mult posibil efectul negativ asupra buzunarului românilor și asupra companiilor”, afirma Bogdan Ivan la Digi24.

România depinde în proporție de aproximativ două treimi de importurile de țiței și produse petroliere, ceea ce limitează capacitatea autorităților de a interveni direct asupra prețurilor. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că țara noastră nu poate controla pe termen scurt majorarea prețurilor la carburanți.

Totuși, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului un document pentru declanșarea unei stări de criză energetică, care ar permite măsuri temporare pentru reducerea impactului prețurilor mari asupra cetățenilor și companiilor românești.

Pe plan internațional, deciziile SUA privind sancțiunile asupra petrolului rusesc pot influența evoluția prețurilor la nivel mondial. Recent, a fost permis tranzitul temporar al petrolului deja aflat în transport, însă atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz continuă, ceea ce menține presiunea asupra pieței.